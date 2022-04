Jadwal Bola Sabtu 30 April: Manchester City, Liverpool, Real Madrid

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Sabtu malam hingga Ahad dinihari, 1 Mei 2022, antara lain akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga Inggris, Liga Italia, dan Liga Spanyol.

Dari Liga Inggris akan hadir laga pekan ke-35. Malam ini laga Leeds United vs Manchester City akan disiarkan SCTV. Kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan untuk tujuan berbeda.

Man City memerlukan poin penuh agar kian mendekatkan diri ke tangga juara. Mereka saat ini memuncaki klasemen dengan nilai 80 dari 33 laga, hanya unggul satu angka dari Liverpool, yang malam ini akan menyambangi markas Newcastle United.

Leeds United membutuhkan kemenangan untuk bisa menghindari degradasi. Mereka ada di posisi ke-16 dengan nilai 34, hanya unggul lima angka dari Everton di zona merah.

Sementara itu, dari Liga Italia akan hadir laga pekan ke-35. Malam ini ada laga Napoli vs Sassuolo, Sampdoria vs Genoa, dan Spezia vs Lazio.

Dari Liga Spanyol, jadwal pekan ke-35 akan menampilkan laga Real Madrid vs Espanyol. Real Madrid ada di posisi pertama klasemen dengan nilai 78 dari 33 laga, unggul 14 angka dari Sevilla yang suah bermain 34 kali.

Madrid juga unggul 15 poin dari Barcelona di posisi ketiga. Dengan lima laga tersisa, Madrid hanya membutuhkan hasil seri malam ini untuk juara. Mereka juga akan bisa jadi kampiun bila Barcelona gagal menang atas Mallorca pada Senin dinihari, 2 Mei 2022.

Jadwal bola selengkapnya

Sabtu, 30 April 2022

Liga Inggris

(Peka ke-35, live Mola TV)

18.30 WIB: Newcastle United vs Liverpool

21.00 WIB: Aston Villa vs Norwich City

21.00 WIB: Southampton vs Crystal Palace

21.00 WIB: Watford vs Burnley

21.00 WIB: Wolverhampton vs Brighton Hove & Albion

23.30 WIB: Leeds United vs Manchester City (SCTV).

Liga Italia

(Pekan ke-35, live Bein Sport)

20.00 WIB: Cagliari vs Hellas Verona

20.00 WIB: Napoli vs Sassuolo

23.00 WIB: Sampdoria vs Genoa (MNCTV).

Liga Spanyol

(Pekan ke-34, live Bein Sport)

19.00 WIB: Deportivo Alaves vs Villarreal

21.15 WIB: Real Madrid vs Espanyol

23.30 WIB: Valencia vs Levante.

Ahad dinihari, 1 Mei 2022

Liga Italia

(Pekan ke-35, live Bein Sport)

01.45 WIB: Spezia vs Lazio.

Liga Spanyol

(Pekan ke-34, live Bein Sport)

02.00 WIB: Athletic Bilbao vs Atletico Madrid.

