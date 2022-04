Hasil dan Klasemen Liga Inggris Pekan 35: Newcastle United vs Liverpool 0-1

TEMPO.CO, Jakarta - Liverpool berhasil menang 1-0 di kandang Newcastle United dalam laga pekan ke-35 Liga Inggris, Sabtu, 30 April 2022. Mereka naik ke puncak klasemen, meski bisa saja hanya sementara.

Liverpool tampil dominan dalam laga tandangnya itu. Mereka menguasai bola hingga 66 persen. The Reds juga mampu melakukan 10 tembakan tepat sasaran ke gawang lawan, dibanding Newcastle yang hanya 2 kali.

Namun, dari sekian banyak peluang, hanya satu yang berbuah gol. Naby Keita menjadi penyumbang gol tunggal dalam laga itu, pada menit ke-19. Ia menjebol gawang Newcastle setelah memanfaatkan umpan Diogo Jota.

Ini menjadi kemenangan ketiga yang diraih Liverpool secara beruntun. Tim asuhan Jurgen Klopp itu naik ke puncak klasemen dengan nilai 82 dari 34 laga. Mereka unggul dua angka dari Manchester City yang malam ini akan melawan Leeds United.

Newcastle United mengalami kekalahan pertama dalam lima laga terakhir. Mereka tetap di posisi kesembilan klasemen dengan nilai 43 dan bisa digeser Leicester yang hanya terpaut satu angka di bawahnya.

Malam ini, selain laga Leeds United vs Manchester City juga ada pertandingan Aston Villa vs Norwich City, Southampton vs Crystal Palace, Watford vs Burnley, dan Wolverhampton vs Brighton.

Liga Inggris

(Peka ke-35, live Mola TV)

Sabtu, 30 April 2022

Newcastle United vs Liverpool 0-1

21.00 WIB: Aston Villa vs Norwich City

21.00 WIB: Southampton vs Crystal Palace

21.00 WIB: Watford vs Burnley

21.00 WIB: Wolverhampton vs Brighton Hove & Albion

23.30 WIB: Leeds United vs Manchester City (SCTV).

Ahad, 1 Mei 2022

20.00 WIB: Everton vs Chelsea

20.00 WIB: Tottenham vs Leicester City

22.30 WIB: West Ham vs Arsenal (SCTV)

Selasa, 3 Mei 2022

02.00 WIB: Manchester United vs Brentford (SCTV).

Klasemen Liga Inggris

No Tim Main Gol Poin 1 Liverpool 34 86-22 82 2 Man City 33 80-21 80 3 Chelsea 33 68-28 66 4 Arsenal 33 52-40 60 5 Tottenham 33 56-38 58 6 Man United 35 54-52 55 7 West Ham 34 53-44 54 8 Wolves 33 33-29 49 9 Newcastle 35 40-56 43 10 Leicester City 32 47-51 42 11 Brentford 34 41-49 40 12 Brighton 34 31-43 40 13 Southampton 34 40-56 40 14 Crystal Palace 33 43-41 38 15 Aston Villa 32 42-46 37 16 Leeds United 33 38-68 34 17 Burnley 33 29-45 31 18 Everton 32 34-55 29 19 Watford 33 31-67 22 20 Norwich City 33 22-69 21

