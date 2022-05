Klasemen Liga Italia Pekan 35: AC Milan - Inter Ketat, Napoli dan Juventus Lolos

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian jadwal Liga Italia pekan ke-35 sudah berlangsung hingga Senin dinihari, 2 Mei 2022. Napoli dan Juventus lolos ke Liga Champions, sedangkan AC Milan dan Inter masih ketat dalam persaingan berebut gelar juara.

Napoli dan Juventus sama-sama lolos setelah menang di laga pekan ke-35 ini. Napoli menang 6-1 atas Sassuolo. Sedangkan Juventus unggul 2-1 atas Venezia.

Napoli tampil menawan dan menang 6-1 saat melawan Sassuolo dalam laga kandangnya, di Stadion Diego Armando Maradona.

Dries Mertens menyumbang dua gol. Napoli juga mendapat empat gol lain dari Kalidou Koulibaly, Victor Osimhen, Hirving Lozano dan Amir Rrahmani. Sedangkan Sasuolo meraih gol lewat Maxime Lopez.

Dalam laga lain, Juventus harus bersusah payah untuk meraih kemenangan 2-1 atas Venezia. Dua gol Juve diborong Leonardo Bonucci, sedangkan gol Venezia diceplsokan Mattia Aramu.

Nilai Napoli dan Juventus tak mungkin lagi terkejar oleh pesaingnya dalam perebutan tiket Liga Champions. Napoli menempati posisi ketiga dengan nilai 70, sedangkan Juve setingkat di bawahnya dengan nilai 69.

AS Roma dan Lazio yang ada di posisi kelima dan keenam baru mengemas nilai 59. Dengan tiga laga tersisa keduanya tak mungkin lagi mengejar Napoli dan Juve.

Namun, Napoli dan Juve sudah susah tertinggal jauh dalam perebutan gelar juara. Hanya dua tim yang kini memiliki peluang meraih scudetto: AC Milan dan Inter Milan.

Keduanya sama-sama menang pada pekan ke-35. AC Milan menang 1-0 atas Fiorentina, sedangkan Inter Milan menang 2-1 di kandang Udinese.

Kini AC Milan masih memuncaki klasemen dengan nilai 77. Sedangkan Inter Milan ada di posisi kedua dengan nilai 75. Dengan tiga laga tersisa, masih banyak kemungkinan terjadi di antara kedua tim ini.

Jadwal peka nke-36 akan berlangsung akhir pekan ini. Inter Milan akan menghadapi Empoli. Sedangkan AC Milan melawan Verona.

Liga Italia

Sabtu, 30 April 2022

Cagliari vs Hellas Verona 1-2

Napoli vs Sassuolo 6-1

Sampdoria vs Genoa 1-0

Spezia vs Lazio 3-4.

Ahad, 1 Mei 2022

Juventus vs Venezia 2-1

AC Milan vs Fiorentina 1-0

Empoli vs Torino 1-3

Udinese vs Inter Milan 1-2

AS Roma vs Bologna 0-0.

Selasa, 3 Mei 2022

01.45 WIB: Atalanta vs Salernitana.

Klasemen Liga Italia



