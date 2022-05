Real Madrid vs Liverpool di Final Liga Champions, Carlo Ancelotti: Fantastis

TEMPO.CO, Jakarta - Real Madrid akan melawan Liverpool di final Liga Champions yang bakal digelar di Stadion Stade de France, Saint-Denis, Paris, Prancis, Minggu dinihari WIB, 29 Mei 2022.

Los Blancos menjadi penantang The Reds setelah menyingkirkan Manchester City lewat pertandingan dramatis di leg kedua babak semifinal yang berlangsung di Santiago Bernabeu, Kamis dinihari WIB, 5 Mei 2022.

Real Madrid yang kalah 3-4 di leg pertama, sempat tertinggal 0-1 hingga menit ke-90. Namun, dua gol Rodrygo Goes pada tambahan waktu, membuat kedudukan imbang 5-5 sehingga pertandingan diteruskan dengan perpanjangan waktu.

Gol Karim Benzema lewat tendangan penalti pada menit ke-95 menjadi penentu kemenangan Real Madrid. Hasil akhir 3-1 di leg kedua mengantarkan pasukan Carlo Ancelotti ke final dengan kemenangan agregat 6-5.

Sementara, Liverpool sudah lebih dulu memastikan satu tempat di final Liga Champions setelah mengkandaskan Villarreal dengan agregat 5-2.

Pertemuan Real Madrid vs Liverpool di final Liga Champions ini akan menjadi duel jilid ketiga. Kedua tim telah dua kali bertarung di partai puncak Kejuaraan Eropa, yaitu Liverpool menang 1-0 pada 1980/1981 dan Real Madrid unggul 3-1 pada 2017/2018.

"Yang saya rasakan adalah saya sangat senang mencapai final," kata Ancelotti setelah mengalahkan Manchester City di semifinal.

"Lagi, melawan Liverpool, merupakan final ketiga Liga Champions sebagai manajer melawan mereka."

"Saya tinggal di Liverpool selama dua tahun, ini adalah derby bagi saya," ujarnya.

Sebelum kembali menangani Real Madrid pada musim panas lalu, Ancelotti melatih Everton selama dua musim. Ia pun berulang kali menghadapi Liverpool di bawah Jurgen Klopp selama memimpin klub Liga Inggris itu.

"Saya mengenal Jurgen (Klopp) dengan baik, saya sangat menghormatinya dan staf pelatihnya. Ini akan menjadi final yang fantastis. Ini akan menjadi final yang sangat dekat."

Ancelotti mengungkapkan bagaimana dia membuat para pemainnya bersemangat untuk comeback.

"Kami menunjukkan kepada mereka video dari semua comeback yang kami miliki musim ini," kata pelatih Italia itu. "Ada delapan. Video yang berakhir dengan "One more to go" dan sekarang kami melakukannya."

Real Madrid mempunyai kecenderungan untuk bangkit setelah tertinggal lebih dulu di Liga Champions musim ini. Hal itu ditunjukkan ketika mereka mengalahkan Paris Saint-Germain (PSG) di babak 16 besar.

Madrid lebih dulu kalah 1-0 di leg pertama babak 16 besar saat bermain di Paris. Namun, mereka kemudian menang 3-1 di leg kedua di Santiago Bernabeu.

Ketika mengalahkan Chelsea di perempat final. Real Madrid yang menang 3-1 lebih dulu di Stamford Bridge, mampu mengatasi perlawanan sengit The Blues yang sempat menyamakan kedudukan dan akhirnya menang agregat 5-4 lewat gol Benzema di perpanjangan waktu.

"Ini adalah kehebatan klub ini, klub ini tidak akan menyerah ketika sepertinya semuanya sudah berakhir," kata Ancelotti. "Ini memberi kekuatan untuk terus maju, berjuang, dan yakin."

"Ini adalah pertandingan yang bagus, menghadapi lawan yang sangat kuat, seimbang, kompetitif. Ketika tu berakhir, kami mencari energi terakhir untuk menyamakan kedudukan dan kemudian kami memenangkan pertandingan."

Rodrygo Goes menjadi pahlawan yang mengantarkan Real Madrid ke final Liga Champions. Turun dari bangku cadangan, dia mencetak dua gol pada menit ke-90 dan ke-91. Dia menjadi pemain pertama dalam sejarah Liga Champions yang mencetak dua gol setelah menit ke-90.

Carlo Ancelotti mencatat lima kali ke final Liga Champions. Dalam empat kesempatan sebelumnya, pelatih Italia ini sukses meraih tiga gelar juara kompetisi elite Eropa ini, yakni bersama AC Milan pada 2002/2003 dan 2006/2007, serta bersama Real Madrid pada 2013/2014.

MARCA, MIRROR

Baca Juga: Manchester City Tersingkir dari Liga Champions, Begini Komentar Pep Guardiola