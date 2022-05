SEA Games 2021: Timnas U-23 Indonesia vs Vietnam 0-3, Ini Komentar Shin Tae-yong

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas U-23 Indonesia kalah 0-3 dari tuan rumah Vietnam di laga perdana babak penyisihan Grup A SEA Games 2021, Jumat, 6 Mei 2022.

Bermain di Stadion Viet Tri, Phu To, skuad Garuda Muda kebobolan tiga gol pada babak kedua. Ketiga gol Vietnam dicetak oleh Nguyen Tien Linh (54'), Do Hung Dung (74'), dan Le Van Do (88').

Hasil ini membuat Indonesia untuk sementara berada di peringkat keempat Grup A. Posisi puncak ditempati Filipina yang menang 4-0 atas Timor Leste. Sementara, Vietnam di posisi kedua. Di urutan ketiga diisi Myanmar yang belum bermain dan Timor Leste di dasar klasemen.

"Kita kalah 3-0 jadi tidak bisa bicara apa-apa," kata pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong dalam jumpa pers seusai laga.

"Saya mengucapkan selamat kepada Vietnam, tetapi juga gol pertama itu sudah pasti offside," ujarnya menambahkan.

Menurut Shin Tae-yong, gol pertama Vietnam melalui Nguyen Tien Linh pada saat pertandingan babak kedua memasuki menit kesembilan, sudah lebih dulu offside.

"Mungkin memang sebagai tuan rumah memang dapat keuntungan, tetapi dengan kebobolan satu gol itu keseluruhan suasana tim kami langsung berubah dan sangat disayangkan," kata juru taktik asal Korea Selatan itu.

Untuk laga berikutnya di babak penyisihan Grup A SEA Games 2021, Timnas U-23 Indonesia akan menghadapi Timor Leste pada Selasa, 10 Mei nanti. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Viet Tri, Phu Tho, dimulai 19.00 WIB.

