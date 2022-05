Jadwal Bola Sabtu 7 Mei 2022: Chelsea, MU, Napoli, Barcelona, SEA Games

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Sabtu malam hingga Ahad dinihari, 8 Mei 2022, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga Inggris, Liga Italia, dan Liga Spanyol.

Dari Liga Inggris akan hadir laga pekan ke-36. Malam ini antara lain akan berlangsung pertandingan Chelsea vs Wolverhampton dan Brighton vs Manchester United.

Chelsea masih berjuang memastikan diri lolos ke Liga Champions musim depan. Mereka ada di posisi ketiga dengan nilai 66, hanya unggul lima poin dari Tottenham di posisi kelima.

MU masih berusaha untuk bisa finis di posisi empat besar. Mereka ada di posisi keenam dengan nilai 58, tertinggal lima angka dari Arsenal di posisi keempat.

Liga Italia akan menghadirkan laga pelan ke-36. Malam ini ada laga Torino vs Napoli. Selain itu ada jadwal Sassuolo vs Udinese dan Lazio vs Sampdoria yang sama-sama disiarkan langsung RCTI.

Liga Spanyol memasuki pekan ke-35 dengan kondisi gelar juara sudah direbut Real Madrid. Barcelona masih berusaha memastikan diri merebut tiket Liga Champions musim depan, saat melawan Real Betis malam ini. Barcelona ada di posisi kedua klasemen dengan nilai 66, unggul 8 poin dari Real Betis di posisi kelima.

Selain sepak bola Eropa, hari ini juga ada jadwal SEA Games, termasuk Thailand vs Malaysia.

Jadwal Bola Selengkapnya

Sabtu, 7 Mei 2022

Liga Inggris

(Pekan ke-36, live Mola TV)

21.00 WIB: Chelsea vs Wolverhampton

21.00 WIB: Crystal Palace vs Watford

21.00 WIB: Brentford vs Southampton

21.00 WIB: Burnley vs Aston Villa

23.30 WIB: Brighton vs Manchester United (SCTV).

Liga Italia

(Pekan ke-36, live Bein Sports)

20.00 WIB: Torino vs Napoli

23.00 WIB: Sassuolo vs Udinese (RCTI).

Liga Spanyol

(Pekan ke-35, live Bein Sports)

19.00 WIB: Real Mallorca vs Granada

21.15 WIB: Athletic Bilbao vs Valencia

23.30 WIB: Celta Vigo vs Deportivo Alaves

23.30 WIB: Cadiz vs Elche.

SEA Games 2021

16.00 WIB: Singapura vs Loas

19.00 WIB: Thailand vs Malaysia.

Ahad dinihari, 8 Mei 2022

Liga Italia

(Pekan ke-36, live Bein Sports)

01.45 WIB: Lazio vs Sampdoria (RCTI)

Liga Spanyol

(Pekan ke-35, live Bein Sports)

02.00 WIB: Real Betis vs Barcelona.

