Asnawi Mangkualam Segera Gabung Timnas U-23 Indonesia di SEA Games 2021

TEMPO.CO, Jakarta - Pemain Ansan Greeners, Asnawi Mangkualam, akan segera bergabung dengan Timnas U-23 untuk berlaga di SEA Games 2021 yang tengah berlangsung di Hanoi, Vietnam.

Setelah tampil untuk klubnya melawan FC Anyang di Liga 2 Korea Selatan pada Sabtu siang, 7 Mei 2022, Asnawi terbang ke Vietnam pada sore harinya.

Melalui unggahan Instagram pribadinya, Asnawi mengabarkan sudah berada di Incheon International Airport pada Sabtu sore. "Im okay guys, ready for Indonesia, let's go," tulis dia.

Asnawi Mangkualam termasuk dalam 20 pemain skuad Timnas U-23 yang didaftarkan tampil di SEA Games Hanoi. Namun, ia tak bisa bergabung sejak awal karena masih dibutuhkan klubnya untuk laga Sabtu ini.

Pemain berusia 22 tahun itu sempat mengalami cedera ketika Ansan Greeners bermain imbang 1-1 melawan FC Anyang, Sabtu siang. Mantan bek PSM Makassar itu ditarik keluar lapangan pada menit ke-63 karena cedera.

Insiden pada menit ke-59 membuat Asnawi harus mendapatkan perawatan tim medis. Ia salah tumpuan jatuh ketika berduel udara dengan pemain lawan.

Bergabungnya Asnawi diharapkan bisa memberi dampak positif terhadap performa Timnas U-23 yang sebelumnya kalah 0-3 dari tuan rumah Vietnam pada laga pertama babak penyisihan Grup A SEA Games 2021, Jumat, 6 Mei 2022.

Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sebelumnya telah memastikan bahwa Asnawi Mangkualam dan Elkan Baggott yang bermain untuk Ipswich Town, akan segera bergabung.

Juru taktik asal Korea Selatan itu meyakini kehadiran Asnawi dan Elkan akan meningkatkan kekuatan Timnas U-23. "Dengan dua pemain ini datang, pastinya akan menjadi tim yang lebih kuat," ucapnya.

Timnas U-23 Indonesia akan menghadapi Timor Leste pada laga kedua babak penyisihan Grup A SEA Games 2021, Selasa, 10 Mei nanti. Skuad Garuda Muda yang saat ini berada di urutan keempat klasemen grup membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki peringkatnya dan menjaga peluang lolos ke semifinal.

