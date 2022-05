Klasemen Liga Italia Pekan 36: Peta Persaingan Milan dan Inter Menuju Scudetto

TEMPO.CO, Jakarta - Persaingan untuk berebut gelar juara di Liga Italia masih berlangsung seru hingga pekan ke-36. Dengan dua laga tersisa, AC Milan kini hanya unggul dua angka dari juara bertahan Inter Milan.

Dua rival sekota ini sama-sama menang pada pekan ke-36. AC Milan mengalahkan Verona 3-2 di Stadion Marc'Antonio Bentegodi, Ahad malam. Dua hari sebelumnya, Inter Milan menang 4-2 atas Empoli.

Kini AC Milan memuncaki klasemen dengan nilai 80 dari 36 laga. Inter Milan di posisi kedua dengan nilai 78. Perburuan scudetto hanya akan berlangsung antara dua klub Milan ini. Napoli yang menempati posisi ketiga baru mengemas nilai 73, sehingga maksimal hanya bisa naik ke posisi kedua.

Rekap Hasil Liga Italia Pekan ke-36

Jumat, 6 Mei 2022

Inter Milan vs Empoli 4-2

Genoa vs Juventus 2-1.

Sabtu, 7 Mei 2022

Torino vs Napoli

Sassuolo vs Udinese

Lazio vs Sampdoria.

Ahad, 8 Mei 2022

Spezia vs Atalanta 1-3

Venezia vs Bologna 4-3

Salernitana vs Cagliari 1-1

Hellas Verona vs AC Milan 1-3.

Selasa, 10 Mei 2022

01.45 WIB: Fiorentina vs AS Roma.

Klasemen Liga Italia

Dalam dua pertandingan tersisa AC Milan akan menghadapi Atalanta di kandang lalu menyambangi Sassuolo. Sedangkan Inter Milan menyambangi kandang Cagliari dan menyambut Sampdoria.

Menilik rekor pertemuan pada putaran pertama, persaingan masih akan berlangsung menarik. Sebelumnya, Milan mengalahkan Atalanta 3-2, namun dikalahkan Sassuolo 1-3. Sedangkan Inter Milan menang 4-0 atas Cagliari dan ditahan Sampdoria 2-2.

