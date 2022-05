Klasemen Liga Spanyol: Atletico dan Sevilla Belum Lolos ke Liga Champions

TEMPO.CO, Jakarta - Atletico Madrid belum bisa merebut tiket Liga Champions meski mampu mengalahkan Real Madrid 1-0 dalam laga pekan ke-35 Liga Spanyol, Senin dinihari, 9 Mei 2022. Langkah Sevilla juga tertunda karena hasil seri yang diraihnya.

Atletico Madrid menang 1-0 saat menjamu Real Madrid di Wanda Metropolitano. Gol penalti Yannick Carrasco menjadi pembeda dalam laga itu.

Kemenangan atas Real Madrid yang sudah juara itu belum cukup mengantar Atletico meraih tiket Liga Champions. Mereka ada di posisi keempat klasemen dengan nilai 54. Dengan tiga laga tersisa nilainya masih bisa dikejar karena hanya unggul 6 angka dari Real Betis di posisi kelima.

Atletico hanya terpaut satu angka dari Sevilla di posisi ketiga. Sevilla baru saja ditahan tuan rumah Villarreal 1-1, sehingga usaha merebut tiket Liga Championsnnya masih harus dilakukan dalam tiga laga berikutnya.

Saat ini dua tiket Liga Champions dari Liga Spanyol sudah direbut Real Madrid sebagai juara serta oleh Barcelona, yang sehari sebelumnya menang 2-1 atas Real Betis.

Persaingan berebut dua tiket Liga Europa dan satu tiket Liga Conference juga masih berlangsung menarik. Tim-tim yang terlibat adalah Real Betis (58), Real Sociedad (56), Villarreal (53), dan Athletic Bilbao (52).

Di papan bawah, belum ada tim yang terdegradasi. Alaves yang berada di posisi terbawah klasemen mengemas nilai 28 dan secara matematis masih mungkin mengejar Garanada yang ada di zona aman karena hanya tertinggal enam angka.

Rekap Hasil Liga Spanyol Pekan ke-35:

Sabtu, 7 Mei 2022

Mallorca vs Real Sociedad 2-1

Real Mallorca vs Granada 2-0

Athletic Bilbao vs Valencia 0-0

Celta Vigo vs Deportivo 4-0

Alaves Cadiz vs Elche 3-0

Real Betis vs Barcelona 1-2.

Ahad, 8 Mei 2022

Getafe vs Rayo Vallecano 0-0

Villarreal vs Sevilla 1-1

Espanyol vs Osasuna 1-1

Atletico Madrid vs Real Madrid 1-0.

Klasemen Liga Spanyol



