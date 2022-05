Jadwal Liga Inggris Tengah Pekan: Man City, Liverpool, Juga Spurs vs Arsenal

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Inggris akan bergulir tengah pekan ini. Sejumlah pertandingan tunda akan tersaji, termasuk menampilkan aksi Liverpool, Manchester City, Chelsea, serta laga besar Tottenham vs Arsenal.

Sorotan terbesar akan terarah pada kiprah Liverpool dan Manchester City. Keduanya tengah bersaing dalam perebutan gelar juara. Man City kini memuncaki klasemen, hanya unggul tiga poin dari Liverpool.

Pada tengah pekan ini, Liverpool akan bermain lebih dahulu. The Reds akan menjalani laga tunda pekan ke-33 di kandang Aston Volla, pada Rabu dinihari, 12 Mei 2022.

Ini akan jadi tantangan tak mudah bagi Liverpool yang baru ditahan Tottenham Hotspur 1-1 dalam laga sebelumnya. Villa terus menang dalam dua laga terakhirnya dan kini menempati posisi ke-11 klasemen dengan nilai 43. Dalam pertemuan putaran pertama lalu, Liverpool menang 1-0.

Manchester City baru akan bermain Kamis dinihari, 12 Mei 2022. Mereka akan menjalani laga tunda pekan ke-33 di kandang Wolves, yang kini menempati posisi kedelapan klasemen. Dalam pertemuan putaran pertama, Man City menang 1-0.

Selain dua laga tersebut, pekan ini juga ada pertandingan Leeds vs Chelsea dan Tottenham vs Arsenal. Chelsea, Tottenham, dan Arsenal tengah bersaing untuk bisa finis empat besar, menyusul Man City dan Liverpool yang sudah memastikan diri lolos ke Liga Champions.

Chelsea saat ini menempati posisi ketiga klasemen dengan mengemas nilai 67, diikuti Arsenal (66), dan Tottenham (62). Hasil yang diraih ketiga tim tengah pekan ini bisa mengubah peta persaingan di antara mereka.

Jadwal Liga Inggris

Rabu, 11 Mei 2022

02:00 Aston Villa vs Liverpool (pekan ke-33)

Kamis, 12 Mei 2022

01:30 Leeds vs Chelsea (pekan 33)

01:45 Leicester vs Norwich (pekan 21)

01:45 Watford vs Everton (pekan 21)

02:15 Wolves vs Manchester City (pekan 33)

Jumat, 13 Mei 2022

01:45 Tottenham vs Arsenal (pekan 22).

Klasemen Liga Inggris

