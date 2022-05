Hasil dan Klasemen Liga Italia Pekan 36: Fiorentina Kalahkan AS Roma 2-0

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Italia pada Selasa dinihari, 10 Mei 2022, menampilkan laga Fiorentina vs AS Roma. Pertandingan terakhir pekan ke-36 ini dimenangi Fiorentina dengan skor 2-0.

Tampil di kandang sendiri, Stadio Artemio Franchi, Fiorentina tampil dominan. Mereka menguasai bola hingga 55 persen. Dominasi itu lebih terlihat dari jumlah tembakan tepat sasaran ke gawang lawan, 7 berbanding 1.

Fiorentina mampu memanfaatkan peluang-peluangnya dengan sangat baik. Mereka membuka keunggulan saat laga baru berlangsung lima menit lewat gol Nicola Gonzalez dari titik penalti.

Giacomo Bonaventura kemudian menggandakan keunggulan itu pada menit ke-11. Ia mendapat assist dari Arthur Cabral.

Hasil ini jadi kemunduran serius bagi AS Roma. Tim asuhan Jose Mourinho itu gagal menang dalam empat laga terakhirnya. Mereka sudah pasti gagal lolos ke Liga Champions dan kini posisinya di zona Liga Europa juga terancam.

Il Lupi menempati posisi ketujuh klasemen dengan nilai 59, sama dengan Atalanta dan Fiorentina yang ada di atas dan di bawahnya.

Pada pekan ke-36 ini, AC Milan dan Inter Milan sama-sama menang. Sedangkan Juventus kalah.

Liga Italia

(Pekan ke-36, live Bein Sports)

Jumat, 6 Mei 2022

Inter Milan vs Empoli 4-2

Genoa vs Juventus 2-1

Sabtu, 7 Mei 2022

Torino vs Napoli 0-1

Sassuolo vs Udinese 1-1

Lazio vs Sampdoria 2-0

Ahad, 8 Mei 2022

Spezia vs Atalanta 1-3

Venezia vs Bologna 4-3

Salernitana vs Cagliari 1-1

Hellas Verona vs AC Milan 1-3

Selasa, 10 Mei 2022

Fiorentina vs AS Roma 2-0.

Klasemen Liga Italia



