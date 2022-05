Klasemen Liga Spanyol Pekan 36: Barcelona vs Celta Vigo 3-1

TEMPO.CO, Jakarta - Barcelona berhasil mengalahkan Celta Vigo dengan skor 3-1 dalam lanjutan Liga Spanyol pekan ke-36 di Camp Nou, Rabu dinihari WIB, 11 Mei 2022.

Barcelona relatif tak sedominan biasanya saat tampil di kandangnya. Mereka hanya menguasai bola 53 persen. Tim asuhan Xavi Hernandez ini juga kalah dalam hal tembakan tepat sasaran ke gawang lawan (4 berbanding 5).

Namun, El Blaugrana trampil efektif dalam memanfaatkan peluang-peluang yang dimilikinya. Mereka mampu langsung unggul tiga gol, lewat Memphis Depat pada menit ke-30 serta dua gol Pierre-Emerick Aubameyang pada menit ke-41 dan 48.

Celga Vigo meraih satu gol lewat Iago Aspas, pada menit ke-50. Mereka kesulitan menambah gol lainnya terutama setelah harus bermain dengan 10 orang. Pada menit ke-58, Jeison Murillo terkena kartu merah.

Ini menjadi kemenangan ketiga yang diraih Barcelona secara beruntun. Mereka kini menempati posisi kedua klasemen dengan nilai 72, tertinggal 9 angka dari Real Madrid yang sudah juara.

Meski sudah lolos ke Liga Champions, Barcelona belum bisa memastikan diri bisa finis dua besar. Selisih poinnya dengan Sevilla, yang ada di posisi ketiga dan masih memiliki tiga laga, hanya tujuh poin.

Bagi Celta Vigo, hasil ini menjadi kegagalan menang ketiga dalam empat laga terakhir. Mereka menempati posisi ke-11 klasemen dengan nilai 43.

Dalam laga lain, Valencia takluk 0-3 saat menjamu Real Betis. Valencia gagal menang dalam lima laga terakhirnya dan kini ada di posisi ke-10 klasemen dengan nilai 44. Real Betis ada di urutan kelima klasemen dengan nilai 56.

Rangkaian jadwal Liga Spanyol pekan ke-36 akan kembali bergulir Rabu malam ini, termasuk menampilkan Sevilla vs Mallorca dan Elche vs Atletico Madrid.

Liga Spanyol

(Pekan ke-36, live Bein Sport)

Valencia vs Real Betis 0-3

Granada vs Athletic Bilbao 1-0

Barcelona vs Celta Vigo 3-1.

Klasemen Liga Spanyol

