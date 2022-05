Antonio Rudiger Sepakat Gabung Real Madrid, Terima Bayaran Berlipat

TEMPO.CO, Jakarta - Bek Chelsea, Antonio Rudiger, telah mencapai kesepakatan dengan Real Madrid untuk bergabung dengan juara Liga Spanyol itu dengan status bebas transfer pada musim panas ini.

Rudiger secara resmi akan bergabung dengan Real Madrid pada 1 Juli mendatang. Dia dikontrak dengan durasi empat tahu dengan bayaran 342.000 pound sterling (sekitar Rp 6,1 miliar) per pekan.

Bayaran ini lebih dari tiga kali lipat dari gaji yang dia terima di Chelsea saat ini. The Blues disebut sempat mengajukan tawaran hingga tiga kali untuk membuat pemain Jerman itu bertahan di Stamford Brigde, tetapi ditolak.

Dikutip dari Mirror, The Blues memberikan bayaran 100.000 pound sterling per pekan. Mereka menawari kenaikan upahnya menjadi 230.000 pound sterling per pekan jika bersedia bertahan.

Rudiger merupakan salah satu pemain kunci dalam pertahanan Chelsea sejak Thomas Tuchel ditunjuk sebagai pelatih baru The Blues pada Januari 2021. Dia membantu klub London Barat itu memenangkan trofi Liga Champions, Piala Super UEFA, dan Piala Dunia Antarklub.

Tuchel mengonfirmasi keputusan Rudiger meninggalkan Stamford Bridge setelah kemenangan atas West Ham bulan lalu. "Situasinya adalah dia ingin meninggalkan klub. Dia memberi tahu saya tentang itu dalam pembicaraan pribadi," kata dia saat berbicara kepada Sky Sports.

"Kami (saya dan klub) memberikan segalanya tetapi kami tidak bisa bertarung lagi karena sanksi. Tanpa sanksi kami setidaknya bisa terus berjuang, tetapi tangan kami terikat. Kami tidak mengambil keputusan, secara pribadi itu adalah keputusannya."

"Dia adalah sosok kunci dan akan tetap seperti itu sampai akhir musim. Tapi itu mengecewakan. Kami akan sangat merindukannya."

"Dia memberikan keberanian di ruang ganti, tetapi jenis untuk bermain 50-55 pertandingan pada level yang luar biasa. Dia adalah bek top dalam satu setengah tahun terakhir bagi saya. Maka kami perlu mencari solusi lain."

Ditanya, apakah Chelsea bisa mendapatkan penggantinya, Tuchel mengatakan: "Untuk saat ini tidak karena sanksi. Mudah-mudahan sanksi akan segera berlalu."

Mantan kapten Chelsea, John Terry, mengungkapkan kekecewaannya atas kepergian Antonio Rudiger. "Bagaimana kita membiarkan orang ini pergi?" tulis dia membalas unggahan Instagram Sky Sports tentang kepergian pemain internasional Jerman itu pada bulan lalu.

SKY SPORTS

