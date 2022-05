Jadwal Bola Rabu 11 Mei: Man City, Chelsea, Juga Juve vs Inter di Coppa Italia

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Rabu hingga Kamis dinihari, 11 Mei 2022, akan menampilkan pertandingan di arena SEA Games 2021, laga tunda Liga Inggris, jadwal Liga Spanyol pekan ke-36, dan final Coppa Italia.

Dari arena SEA Games 2021, yang tengah berlangsung di Vietnam, akan berlangsung pertandingan di Grup B. Hari ini Kamboja akan melawan Singapura, sedangkan Malaysia menghadapi Laos.

Dari Liga Inggris, akan hadir sejumlah laga tunda. Malam ini antara lain akan berlangsung laga Wolves vs Manchester City, yang disiarkan Mola TV.

Man City membutuhkan kemenangan untuk melepaskan diri dari kejaran Liverpool. Kedua tim kini memiliki nilai sama (86), setelah Liverpool mengalahkan Aston Villa 2-1 Rabu dinihari tadi.

Selain laga Wolves vs Man City malam ini juga ada Leeds vs Chelsea, Leicester vs Norwich, dan Watford vs Everton.

Sementara itu, dari Liga Spanyol akan hadir pertandingan pekan ke-36. Sevilla akan menjamu Mallorca dan Atletico Madrid berlaga di kandang Elche.

Ketika Real Madrid sudah juara, Sevilla dan Atletico Madrid kini sedang berebut posisi kedua dengan Barcelona. Dalam klasemen, Barce memiliki nilai 72, diikuti Sevilla (65) dan Atletico Madrid (64).

Dari Italia malam ini akan hadir laga besar di final Coppa Italia. Juventus akan menghadapi Inter Milan di Olimpico dalam laga yang disiarkan TVRI.

Jadwal Bola Selengkapnya

Rabu, 11 Mei 2022

SEA Games 2021

16:00 Kamboja vs Singapura (RCTI, iNews)

19.00 Malaysia vs Laos (RCTI, iNews)

Kamis, 12 Mei 2022

Liga Inggris

01:30 Leeds vs Chelsea (pekan 33)

01:45 Leicester vs Norwich (pekan 21)

01:45 Watford vs Everton (pekan 21)

02:15 Wolves vs Manchester City (pekan 33).

Liga Spanyol

(Pekan ke-36, live Bein Sports)

00:00 Osasuna vs Getafe

00:00 Alaves vs Espanyol

01.30 Sevilla vs Mallorca

02.30 Elche vs Atletico Madrid.

Coppa Italia

(Babak final)

01:00 Juventus vs Inter Milan (TVRI Sport).

