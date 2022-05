Klasemen Liga Inggris 12 Mei: Wolves vs Man City 1-5, Leeds vs Chelsea 0-3

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian laga tunda Liga Inggris tersaji pada Kamis dinihari, 12 Mei 2021. Manchester City dan Chelsea sama-sama menang dengan meyakinkan.

Manchester City menang 5-1 saat berlaga di markas Wolverhampton Wanderers, Molineux Stadium. Kevin De Bruyne tampil luar biasa dalam laga ini, dengan memborong empat gol pada menit ketujuh, 16, 24, dan 60.

Satu gol Manchester City lainnya dicetak Raheem Sterling pada menit ke-84. Sedangkan gol Wolves dicetak oleh Leander Dendoncker pada menit ke-11.

Kemenangan ini kian mendekatkan Manchester City ke gelar juara. Mereka ada di puncak klasemen sementara Liga Inggris dan mengoleksi 89 poin. Dengan dua laga tersisa mereka unggul tiga poin dari Liverpool. Wolves berada di peringkat delapan dengan 50 poin.

Dalam pertandingan lain, Chelsea mengalahkan Leeds United dengan skor 3-0 di Elland Road. Gol-gol Chelsea ini dicetak oleh Mason Mount (4), Christian Pulisic (55), dan Romelu Lukaku (83).

The Blues diuntungkan karena Leeds harus bermain dengan 10 orang sejak menit 24. Wasit memberikan kartu merah buat Daniel James.

Kemenangan ini kian mendekatkan Chelsea ke tiket Liga Champions musim depan. The Blues kini menepati posisi ketiga dengan 70 poin, unggul 8 angka dari Tottenham di posisi kelima dan masih memiliki tiga laga tersisa.

Bagi Leeds hasil ini menjadi kemunduran dalam usaha menyelatkan diri dari degradasi. Mereka menempati posisi 18 dengan 34 poin, sama dengan Burnley yang ada di atasnya tapi baru bermain 35 kali.

Sementara itu, dalam laga lain, Everton hanya mampu bermain 0-0 di kandang Watford. Kini tim itu ada du posisi ke-16 klasemen dengan nilai 36, hanya unggul dua angka dari Leeds United. Watford ada di posisi ke-19 dan sudah dipastikan terdegradasi bersama Norwich, yang baru dikalahkan Leicester 3-0.

Liga Inggris

(Partai tunda, live Mola TV)

Rabu, 11 Mei 2022

Aston Villa vs Liverpool 1-2

Kamis, 12 Mei 2022

Leeds vs Chelsea 0-3

Leicester vs Norwich 3-0

Watford vs Everton 0-0

Wolves vs Manchester City 1-5

Jumat, 13 Mei 2022

01:45 Tottenham vs Arsenal (pekan 22).

Klasemen Liga Inggris

