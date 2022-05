Cetak 4 Gol dan Bergaya ala Erling Haaland, Ini Kata Kevin de Bruyne

Pemain Manchester City Kevin De Bruyne melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Wolverhampton dalam pertandingan Liga Inggris di Stadion Molineux, Wolverhampton, 12 Mei 2022. Kevin De Bruyne mencetak empat gol yang membawa Manchester City menang 5-1 atas tuan ruma Wolves. Action Images via Reuters/Peter Cziborra

TEMPO.CO, Jakarta - Manchester City menang besar saat bertamu ke kandang Wolverhampton Wanderers. Laga Wolves vs Manchester City pada Kamis dini hari, 12 Mei 2022 berakhir dengan skor 1-5.

Gelandang City, Kevin De Bruyne, menjadi bintang di laga tersebut. Pemain asal Belgia itu mencetak 4 gol alias quattrick. Satu gol lainnya dikemas oleh Raheem Sterling. Sementara satu-satunya gol Wolves dicetak oleh Leander Dendoncker.

Kevin mencetak gol pada menit ke-7, 16, 24, dan 60. Ada yang menarik saat ia mencetak gol ketiga. Pemain berusia 30 tahun itu merayakannya dengan meniru gaya selebrasi Erling Haaland.

Banyak yang menilai selebrasi itu dilakukan untuk menyambut kedatangan Haaland yang resmi akan diboyong Manchester City per 1 Juli 2022. Namun, De Bruyne langsung membantahnya dan mengatakan selebrasi gol untuk hattrick-nya itu tidak dimaksudkan sebagai perayaan penandatanganan Haaland.

"Gol ketiga itu adalah yang paling bersih. Saya menendangnya dengan sangat keras dan tepat ke sudut gawang. Itu yang paling murni. Lalu ada yang bertanya apakah itu (selebrasi) Haaland? Tapi saya hanya melakukannya karena saya mencetak gol ketiga dan itu tidak pernah terjadi," ujar De Bruyne soal ketiganya ke gawang Wolves.

Selanjutnya De Bruyne mengatakan hanya ingin fokus memberikan yang terbaik untuk Manchester City yang sedang bersaing dengan Liverpool dalam perburuan gelar Liga Inggris.

Saat ini, tim asuhan Pep Guardiola ini unggul tiga poin dari the Reds dengan laga musim ini di Liga Inggris tersisa dua lagi. Pertandingan berikut Manchester City adalah menantang West Ham United yang bertekad main di kompetisi Eropa musim depan.

Laga terakhir Manchester City

12 Mei 2022, Wolves vs Manchester City 1-5

15 Mei 2022, West Ham vs Manchester City

22 Mei 2022, Manchester City vs Aston Villa

Laga terakhir Liverpool

11 Mei 2022, Aston Villa vs Liverpool 1-2

18 Mei 2022, Southampton vs Liverpool

22 Mei 2022, Liverpool vs Wolves

Baca: 3 Laga Terakhir Man City dan Liverpool dalam Perebutan Juara Liga Inggris