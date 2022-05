Jadwal Bola Kamis 12 Mei: Tottenham vs Arsenal, Real Madrid vs Levante

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Kamis malam hingga Jumat dinihari, 12 Mei 2022, akan menampilkan pertandingan tunda Liga Inggris dan laga Liga Spanyol pekan ke-36.

Dari Liga Inggris, akan hadir sejumlah laga besar Tottenham Hotspur vs Arsenal. Kedua tim akan bertemu pada laga tunda pekan ke-22 mulai 01:45 WIB dengan disiarkan Mola TV.

Kedua tim tengah terlibat persaingan yang cukup ketat untuk berebut tiket Liga Champions dengan cara finis di posisi empat besar. Arsenal saat ini menempati posisi keempat dengan nilai 66, unggul dua poin dari Tottenham yang ada di bawahnya. Bila kalah, Arsenal pun akan digeser lawannya itu.

Pertandingan malam ini diprediksi akan berlangsung menarik. The Gunners dalam performa apik. Mereka terus menang dalam empat laga terakhirnya. Tottenham Hotspur tengah menurun dan hanya menang sekali dalam periode sama.

Dalam pertemuan putaran pertama, Arsenal mampu mengalahkan Tottenham Hotspur 3-1. Namun, dalam empat pertemuan sebelumnya, Tottenham mampu menang tiga kali.

Sementara itu, dari Liga Spanyol akan hadir pertandingan pekan ke-36. Real Madrid yang sudah juara akan menjamu Levante. Selain itu ada laga Real Sociedad vs Cadiz dan Vallencano vs Villarreal.

Jadwal Bola Selengkapnya

Jumat, 13 Mei 2022

01:45 Tottenham vs Arsenal (pekan 22).

Liga Spanyol

(Pekan ke-36, live Bein Sports)

00:00 Real Sociedad vs Cadiz

01:00 Vallencano vs Villarreal

02:30 Real Madrid vs Levante.

Jadwal Bola Berikutnya

Setelah jadwal bola malam ini, pada akhir pekan rangkaian pertandingan lainnya akan bergulir. Liga Inggris akan menyajikan persaingan perebutan gelar juara yang menarik antara Manchester City dan Liverpool. Dengan dua laga tersisa, kedua tim kini hanya terpaut tiga angka.

Man City akan bisa menjuarai Liga Inggris musim ini bila menang di kandang West Ham, Ahad malam dan dalam laga lain, Liverpool gagal meraih poin penuh di kandang Southampton.

Baca Juga: Prediksi Tottenham vs Arsenal di Liga Inggris Malam Ini