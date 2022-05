Prediksi Final Piala FA Chelsea vs Liverpool Sabtu Malam Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Final Piala FA yang akan berjalan Sabtu malam, 14 Mei 2022 mempertemukan Chelsea vs Liverpool. Kedua tim bakal bertemu di Stadion Wembley, London, mulai 21.45 WIB dalam laga yang disiarkan RCTI.

Pertandingan kedua kesebelasan diprediksi bakal berjalan sengit. Nampaknya akan ada misi balas dendam dari Chelsea. Sebab, skuad asuhan Thomas Tuchel ini harus menelan pil pahit saat kalah dari Liverpool di final Carabao Cup musim ini.

Chelsea yang terlempar dari persaingan perebutan gelar juara Liga Inggris dan kompetisi Liga Champions, tentunya bertekad ingin meraih trofi musim ini di tengah kondisi klub yang ditinggal sang pemilik Roman Abramovich. Piala FA menjadi satu-satunya peluang the Blues meraih trofi musim ini.

Sementara bagi Liverpool, trofi Piala FA bisa menjadi pelengkap setelah berhasil mendapatkan Carabao Cup. Bahkan, tim asuhan Jurgen Klopp digadang-gadang bisa meraih 4 trofi musim ini karena masih ada dua trofi lainnya, yakni Liga Inggris dan Liga Champions.

Menjelang laga final, Jurgen Klopp mengatakan turnamen Piala FA punya arti tersendiri bagi klub dan para pendukung. Oleh sebab itu, ia menilai menjadi penting bagi skuadnya untuk memberikan semua yang dimiliki dan tampil maksimal.

"Kami di sini hari ini. Di final Piala FA. Benar-benar menakjubkan dan final yang sangat bagus," ujar Klopp mengutip situs resmi FA Cup, Sabtu, 14 Mei 2022.

Sementara Thomas Tuchel menyatakan akan membawa para pemain tampil menjadi yang terbaik di laga nanti. Ia masih mengingat pertemuan di final sebelumnya di mana laga berjalan sangat ketat dan intens.

Menurut dia, satu kesalahan dan satu keputusan wasit akan memberikan dampak besar pada laga final. Oleh sebab itu, ia meminta anak asuhnya agar terus fokus sepanjang permainan.

“Jadi saya tidak akan terbawa suasana dan mengatakan kami harus memenangkannya. Namun, kami akan mencoba segalanya dan itu banyak berubah jika Anda bermain di final," kata Tuchel mengutip situs resmi Chelsea FC.

Manajer asal Jerman itu menilai tidak ada yang baru dalam laga Chelsea vs Liverpool. Ia mengatakan tak menutup kemungkinan skuadnya membutuhkan keberuntungan. Namun, lagi-lagi hal itu harus diraih dengan kerja keras di lapangan.

Kondisi kedua tim

Chelsea

Chelsea harus kehilangan Kovacic yang mengalami cedera saat melawan Leeds United. Thomas Tuchel mengatakan bahwa Kovacic butuh sedikit keajaiban untuk bisa memulihkan diri dan tampil Wembley.

Liverpool

Di kubu Liverpool juga diperkirakan ada pemain yang bakal absen. Fabinho besar kemungkinan tak main di final Piala FA karena dikabarkan mengalami cedera saat melawan Aston Villa.

Pertemuan Chelsea vs Liverpool di final

Chelsea vs Liverpool 3-2 Final Piala Liga Inggris 2004-2005

Liverpool vs Chelesea 2-1 Final Community Shield 2006

Chelsea vs Liverpool 2-1 Final Piala FA 2011-2012

Liverpool vs Chelsea 5-4 (adu penalti) Final Piala Super Eropa 2019

Liverpool vs Chelsea 11-10 (adu penalti) Final Piala Liga Inggris 2021-2022

Prediksi susunan pemain

Chelsea

Mendy; Azpilicueta, Silva, Rudiger; James, Jorginho, Loftus-Cheek, Alonso; Mount; Havertz, Lukaku

Liverpool

Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Keita, Henderson, Thiago; Salah, Mane, Diaz

Prediksi Chelsea vs Liverpool

Laga diperkirakan bakal berjalan ketat. Melihat laga-laga sebelumnya, gol yang tercipta dari kedua tim tidak pernah banyak saat berjalan di waktu normal 2 x 45 menit. Peluang bermain di babak tambahan, bahkan adu penalti bisa terbuka lebar. Liverpool bisa sedikit diunggulkan di final Piala FA.

ANTARA | SPORTSMOLE