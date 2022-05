Jadwal Bola Sabtu 14 Mei: Final Piala FA, Liga Italia, SEA Games

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Sabtu malam hingga Ahad dinihari, 15 Mei 2022, akan menampilkan pertandingan Piala FA, Liga Italia, Liga Spanyol, Liga Prancis, dan SEA Games 2021.

Dari ajang Piala FA akan hadir laga final yang berlangsung di Wembley. Chelsea akan menghadapi Liverpool dalam pertandingan yang disiarkan RCTI mulai 21.45 WIB.

Dari Liga Italia akan hadir laga pekan ke-37. Malam ini antara lain akan menampilkan AS Roma vs Venezia.

Persaingan AC Milan dan Inter Milan dalam perebutan gelar juara baru akan berlangsung hari berikutnya. Milan menjamu Atalanta, sedangkan Inter berlaga di kandang Cagliari. Dengan dua laga tersisa, Milan kini unggul dua poin dari Inter.

Dari Liga Inggris, rangkaian pertandingan pekan ke-37 baru berlangsung mulai Ahad malam. Manchester City akan berlaga di kandang West Ham, sedangkan Liverpool bermain dua hari kemudian di markas Southampton. Man City kini unggul tiga poin dari Liverpool.

Dari arena sepak bola SEA Games 2021 akan hadir pertandingan dari Grup B. Singapura akan melawan Malaysia, sedangkan Kamboja menantang Thailand. Malaysia kini memuncaki klasemen dengan nilai 6, diikuti Singapura (4), Thailand (3) dan Kamboja (3).

Jadwal bola selengkapnya:

Sabtu, 14 Mei 2022

Final Piala FA

21:45 WIB Chelsea vs Liverpool (RCTI)

SEA Games 2021

16:00 Singapura vs Malaysia

19:00 Kamboja vs Thailand.

Liga Italia

(Pekan ke-37, lve Bein Sports)

20.00 WIB: Empoli vs Salernitana

23.00 WIB: Hellas Verona vs Torino

23.00 WIB: Udinese vs Spezia.

Liga Spanyol

(Pekan ke-37, live Bein Sports)

23:30 Espanyol vs Valencia.

Ahad dinihari, 15 Mei 2022

Liga Italia

(Pekan ke-37, lve Bein Sports)

01.45 WIB: AS Roma vs Venezia.

Liga Spanyol

(Pekan ke-37, live Bein Sports)

12:00 Celta Vigo vs Elche.

Liga Prancis

(Pekan ke-37)

02:00 Monpellier vs PSG (RCTI+).