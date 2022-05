Rekap Bursa Transfer Rans Cilegon FC: Edo Febriansah Jadi Pemain Baru Ke-10

TEMPO.CO, Jakarta - Tim promosi Liga 1, Rans Cilegon FC, kembali mendapatkan pemain baru. Klub milik Raffi Ahmad itu mendatangkan bek sayap Edo Febriansah.

Bergabungnya Edo Febriansah, yang juga merupakan pemain Timnas ke Rans Cilegon FC diumumkan melalui akun Instagramnya, Jumat, 13 Mei 2022. "Kami kedatangan pemain timnas Indonesia @edofebriansahh, bek kiri yang bisa juga bermain sebagai sayap kiri ini memperkuat Persita Tangerang di musim lalu," tulis pernyataan Rans Cilegon FC.

Edo Febriansah merupakan pemain serba bisa. Meski posisi aslinya merupakan bek kiri, ia juga bisa bermain sebagai penyerang sayap kiri. Hal ini tentu menguntungkan pelatih Rans Cilegon, Rahmad Darmawan.

Musim lalu, di Liga 1 2021-2022, Edo Febriansah bermain sebanyak 22 kali untuk Persita Tangerang. Secara total ia bermain selama 1.908 menit. Pemain berusia 24 tahun menyumbangkan tiga gol. Gol Edo Febriansah dicetak ke gawang Bali United, Arema FC, dan Bhayangkara FC.

Musim lalu, Edo juga termasuk pemain yang kerap bermain keras di lapangan. Musim lalu ia sempat tiga kali dilarang bermain akibat skorsing akumulasi kartu kuning. Ia juga sempat absen membela tim Pendekar Cisadane karena mendapat panggilan dari timnas Indonesia, termasuk tampil di Piala AFF 2020.

Bersamaan dengan perkenalan Edo Febriansah di akun Instagram resmi klub, Rans Cilegon FC juga mengucapkan selamat bergabung bagi sang pemain. "Pemain berusia 24 tahun ini berhasil mencetak 3 gol dari 22 kali penampilannya. Selamat bergabung, ayo berikan yang terbaik bagi Laskar Phoenix," demikian lanjutan pernyataan Rans Cilegon FC.

Sebelumnya, Rans Cilegon FC juga mengumumkan telah mendapatkan tanda tangan mantan bek Persita lainnya, Herwin Tri Saputra. Banyak pengalaman yang dimiliki bek berusia 31 tahun itu di kompetisi sepak bola nasional menjadi salah satu alasan Rans Cilegon FC merekrutnya.

"Please welcome, our senior center back @herwin_tri_saputra. Jam terbang pemain berusia 31 tahun ini bisa diandalkan dalam mengawal lini belakang Phoenix musim ini," tulis pernyataan Rans Cilegon FC.

Sebelum Herwin Tri Saputra dan Edo Febriansyah, Rans Cilegon FC juga sudah mendatangkan tujuh pemain baru lainnya.

Bursa Transfer Rans Cilegon FC

Pemain Masuk:

David Laly, Hilman Syah, Wawan Hendrawan, Arthur Bonai, Meru Kimura, Arif Satria, Ady Setiawan, Septian Bagaskara, Herwin Tri Saputra, Edo Febriansah.

Pemain keluar:

Hamka Hamzah, Agung Pribadi, Hendra Wijaya, Chandra Waskito, Sandy Firmansyah, Rizki Hidayat, Yoga Tri Septyan, Tegar Infantrie, Muharrir, Kurniawan Kartika Ajie, Asri Akbar, Muhammad Rizal Eka Putra, Muzakir, Ilhamsyah, Sirvi Arvani, Sansan Fauzi Husaeni, Makarius Suruan, Rival Lastori, Andre Batistuta.

