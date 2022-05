Klasemen Liga Italia dan Jadwal Pekan Terakhir: Peta Persaingan Terkini

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian pertandingan Liga Italia pekan ke-37 sudah tuntas digelar, Selasa dinihari, 17 Mei 2022. Jadwal pekan terakhir, yang akan menjadi penentuan gelar juara, akan berlangsung akhir minggu ini.

Pada Selasa dinihari, ada dua laga yang berlangsung. Juventus ditahan Lazio, sedangkan Fiorentina takluk di kandang Sampdoria.

Lihat skor selengkapnya:

Juventus vs Lazio 2-2

Sampdoria vs Fiorentina 4-1.

Klasemen Liga Italia setelah rangkaian pertandingan pekan ke-37 usai:





Dari hasil pekan ke-37 dan posisi klasemen ada beberapa hal bisa dilihat:

Setelah dikalahkan Sampdoria, Fiorentina masih berpeluang lolos ke Liga Europa dan akan bersaing dengan AS Roma. Lazio sudah lolos.

Juventus sudah lolos ke Liga Champions. Hasil seri dengan Lazio memastikan mereka finis di posisi keempat klasemen di musim ini.

Persaingan Liga Italia masih akan berlangsung pada pekan terakhir (38) yang akan berlangsung akhir minggu ini. Simak jadwal selengkapnya:

Sabtu, 21 Mei 2022

01:45 Torino vs AS Roma

22:15 Genoa vs Bologna.

Ahad, 22 Mei 2022

01:45 Atalanta vs Empoli

01:45 Fiorentina vs Juventus

01:45 Lazio vs Verona

17:30 Spezia vs Napoli

23:00 Inter vs Sampdoria

23:00 Sassuolo vs AC Milan

Senin, 23 Mei 2022

02:00 Salernitana vs Udinese

02:00 Venezia vs Cagliari.

Apa yang bisa dinantikan dari jadwal pekan terakhir? Simak di bawah ini:

Perebutan gelar juara: AC Milan unggul dua poin dari Inter Milan. Mereka akan juara bila memenangi laga terakhirnya. Bila mereka kalah dan Inter menang, maka Nerazzurri akan mampu mempertahankan gelarnya.

Perebutan tiket Liga Europa: akan melibatkan AS Roma, Fiorentina, dan Atalanta. Ketiganya sekaligus berebut tiket Liga Conference.

Perjuangan lepas dari degradasi: Saat ini Venezia dan Genoa sudah lengser ke Serie B. Cagliari (29) dan Salernitana (31) akan bersaing menghindari jadi tim ketiga yang terdegradasi.

