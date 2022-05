Klasemen Liga Inggris Pekan 37, Jadwal Sisa, dan Skenario Perebutan Juara

TEMPO.CO, Jakarta - Persaingan untuk berebut gelar juara Liga Inggris dipastikan akan berlangsung hingga pekan terakhir atau pekan ke-38. Manchester City dan Liverpool akan bersaing menjadi kampiun akhir minggu ini.

Kedua tim meraih hasil berbeda pada pekan ke-37. Pada Ahad malam, 15 Mei 2022, Manchester City tertahan di kandang West Ham United. Sedangkan Liverpool menang 2-1 di kandang Southampton pada Rabudinihari, 18 Mei 2022.

Hasil ini membuat jarak kedua tim di dua besar klasemen Liga Inggris semakin tipis. Dengan satu laga tersisa, Man City mengemas nilai 90, hanya unggul satu poin dari Liverpool. Jarak poin seperti itu berpeluang memunculkan drama-drama menarik pada laga pekan terakhir.

Klasemen Liga Inggris

Simak klasemen Liga Inggris terkini setelah pekan ke-37 usai:

Jadwal Sisa

Jadwal sisa Liga Inggris akan menyajikan rangkaian laga pekan ke-38 dan sejumlah pertandingan sisa. Simak selengkapnya:

Jadwal Laga Tunda

Jumat, 20 Mei 2022

01:45 Everton vs Crystal Palace (laga tunda pekan 33)

02:00 Aston Villa vs Burnley (laga tunda pekan 18)

02:00 Chelsea vs Leicester (laga tunda pekan 27)

Jadwal pekan ke-38

Ahad, 22 Mei 2022

22:00 Manchester City vs Aston Villa

22:00 Liverpool vs Wolves

22:00 Arsenal vs Everton

22:00 Brentford vs Leeds

22:00 Brighton vs West Ham

22:00 Burnley vs Newcastle United

22:00 Chelsea vs Watford

22:00 Crystal Palace vs Manchester United

22:00 Leicester vs Southampton

22:00 Norwich vs Tottenham.

Skenario Pekan Terakhir



Bila dilihat posisi klasemen dan jadwal masih ada sejumlah hal menarik untuk dinantikan pada pekan terakhir kompetisi. Inilah empat di antaranya:

Perebutan gelar juara yang melibatkan Manchester City dan Liverpool. Man City akan juara bila memenangi laga terakhirnya. Liverpool baru bisa jadi kampiun bila mereka menang dan Man City gagal meraih poin penuh.

Perebutan posisi keempat klasemen, yang menjanjikan tiket Liga Champions, antara Tottenham Hotspur (nilai 68) dan Arsenal (66). Keduanya akan bersaing menyusul Man City, Liverpool, dan Cheslea yang sudah lolos.

Perebutan tiket Liga Europa dan Liga Conference. Tottenham atau Arsenal sudah membooking salah satu dari dua tiket Liga Europa. Satu tiket lainnya diperebutkan Manchester United dan West Ham. Yang kalah dalam persaingan akan meraih tiket Liga Europa.

Persaingan menghindari degradasi. Saat ini Norwich dan Watford sudah lengser ke divisi Championship. Burnleu, Leeds United, dan Everton masih bersaing agar tak jadi tim ketiga yang terdegradasi dari Liga Inggris (Premier League).

