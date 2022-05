Klasemen Liga Inggris Jumat 20 Mei: Everton Lolos Degradasi, Chelsea Seri

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Inggris pada Jumat dinihari, 20 Mei 2022, menampilkan sejumlah laga tunda. Chelsea hanya bermain imbang, sedangkan Everton dipastikan lolos dari degradasi.

Chelsea bermain 1-1 saat menjamu Leicester City pada laga tunda pekan ke-27. Kebobolan oleh gol James Maddison (menit 6), The Blues membalas lewat gol Marcos Alonso (34).

Chelsea, yang sudah lolos ke Liga Champions, tetap di posisi ketiga klasemen. Namun, posisi itu belum resmi jadi milik mereka karena nilainya (71) masih bisa disamai Tottenham Hotspur (68), meski mereka sudah unggul jauh dalam hal selisih gol.

Leicester City ada di posisi kesembilan dengan nilai 49. Mereka dipastikan gagal lolos ke kompetisi Eropa musim depan.

Everton Selamat dari Degradasi

Everton memastikan diri selamat dari degradasi setelah menang 3-2 saat menjamu Crystal Palace. Dengan satu laga tersisa, nilainya tak mungkin dikejar tim di bawahnya,

Everton sempat dua kali kebobolan lewat Jean Mateta (21) dan Jordan Ayew (36). Mereka berbalik unggul berkat gol Michael Keane (54), Richarlison (75), dan Dominic Calvert-Lewin (85).

Kemenangan ini memastikan Everton finis di atas posisi tiga terbawah klasemen. Mereka kini ada di urutan ke-16 dengan nilai 39, unggul empat angka dari Leeds United yang ada di zona merah,

Crystal Palace tetap di posisi ke-13 klasemen dengan nilai 45. Mereka sudah aman dari degradasi dan sudah dipastikan gagal lolos ke kompetisi Eropa.

Dalam laga lain, Aston Villa ditahan Bunley 1-1. Hasil itu sudah tak mempengaruhi Aston Villa yang sudah dipastikan aman dari degradasi.

Bagi Burnley tambahan satu poin itu jadi kerugian. Mereka masih terancam degradasi dan kini menempati posisi ke-17 klasemen dengan mengemas nilai 35, sama dengan Leeds yang ada di bawahnya. Keduanya akan bersaing untuk lepas dari degradasi pada pekan terakhir.

Hasil dan Jadwal Liga Inggris

Laga Tunda

Jumat, 20 Mei 2022

Everton vs Crystal Palace 3-2

Aston Villa vs Burnley 1-1

Chelsea vs Leicester 1-1.

Jadwal pekan ke-38

(live Mola TV)

Ahad, 22 Mei 2022

22:00 Manchester City vs Aston Villa

22:00 Liverpool vs Wolves

22:00 Arsenal vs Everton

22:00 Brentford vs Leeds

22:00 Brighton vs West Ham

22:00 Burnley vs Newcastle United

22:00 Chelsea vs Watford

22:00 Crystal Palace vs Manchester United

22:00 Leicester vs Southampton

22:00 Norwich vs Tottenham.

Klasemen Liga Inggris

Persaingan perebutan gelar juara Liga Inggris akan berlangsung pada pekan terakhir, melibatkan Manchester City dan Liverpool yang kini hanya terpaut satu poin.

