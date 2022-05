Klasemen Liga Italia Pekan 38: Kalahkan Torino, AS Roma Lolos ke Liga Europa

Pemain AS Roma Tammy Abraham. REUTERS/Alberto Lingria

TEMPO.CO, Jakarta - Tammy Abraham mencetak dua gol untuk membantu AS Roma menang 3-0 atas Torino dalam pertandingan pekan terakhir Liga Italia di Stadion Olimpico, Turin, Sabtu dinihari, 21 Mei 2022. Hasil itu memastikan Roma meraih tiket ke Liga Europa musim depan.

Tammy Abraham menjadi bintang kemenangan I Giallorossi lewat sumbangan dua golnya malam itu. Sementara gol lainnya dicetak Lorenzo Pellegrini.

Kedua gol Abraham tercipta di babak pertama, tepat menit ke-33 dan 42. Total kini ada 26 gol yang berhasil dikoleksi penyerang Inggris itu di musim pertamanya di Roma.

"Saya ingin sekali mendapatkan tiga gol untuk mencetak hattrick untuk tim saya, tetapi yang terpenting adalah kami menang,” kata Abraham setelah pertandingan terakhir.

"Kami ingin menyelesaikan musim dengan baik. Ini adalah musim yang sulit dan permainan yang adil untuk semua rekan tim saya, kami melakukannya dengan baik.

"Sekarang kami memiliki final untuk dinanti-nantikan dan kami semua bersemangat."

Abraham mengaku sudah jatuh cinta dengan Serigala Roma dan sangat berhasrat memberikan trofi untuk tim ini.

"Ini merupakan tahun yang baik bagi saya. Saya ingin membangun tahun ini dan mudah-mudahan kami bisa menyelesaikannya dengan trofi dan ini akan menjadi tahun yang sempurna," tambahnya.

Ini kemenangan Serie A pertama AS Roma dalam sebulan lebih dan memastikan tim Jose Mourinho finis setidaknya di urutan keenam. Berikutnya, AS Roma akan bertemu Feyenoord di final Europa Conference League pada hari Rabu, 25 Mei 2022.

Liga Italia

(Pekan ke-38)

Sabtu, 21 Mei 2022

Torino vs AS Roma 0-3

22:15 Genoa vs Bologna.

Ahad, 22 Mei 2022

01:45 Atalanta vs Empoli

01:45 Fiorentina vs Juventus

01:45 Lazio vs Verona

17:30 Spezia vs Napoli

23:00 Inter vs Sampdoria

23:00 Sassuolo vs AC Milan

Senin, 23 Mei 2022

02:00 Salernitana vs Udinese

02:00 Venezia vs Cagliari.

Klasemen Liga Italia



Baca Juga: Timnas U-23 Krisis Pemain Saat Hadapai Malaysia

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.