Jadwal Bola Ahad 22 Mei: Perebutan Gelar Liga Inggris, Liga Italia, SEA Games

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Ahad malam hingga Senin dinihari, 22 Mei 2022, akan menampilkan perebutan gelar Liga Inggris, Liga Italia, dan SEA Games Vietnam 2021.

Simak jadwal lengkap dan skenario juara di masing-masing kompetisi:

Liga Inggris

Manchester City saat ini memuncaki klasemen. Dengan satu laga tersisa, mereka unggul satu angka dari Liverpool.

Malam ini, kedua tim akan bermain di kandang sendiri. Manchester City akan menjamu Aston Villa, sedangkan Liverpool menyambut Wolves.

Man City akan juara bila mereka menang atas Villa. The Citizens juga akan tetap juara bila gagal menang tapi dalam laga lain, Liverpool juga gagal menang.

Liverpool baru akan juara bila mereka menang atas Wolves dan dalam laga lain Man City kalah.

Jadwal Liga Inggris Pekan ke-38 selengkapnya:

(Live Mola TV)

Ahad, 22 Mei 2022

22:00 Manchester City vs Aston Villa (SCTV)

22:00 Liverpool vs Wolves

22:00 Arsenal vs Everton

22:00 Brentford vs Leeds

22:00 Brighton vs West Ham

22:00 Burnley vs Newcastle United

22:00 Chelsea vs Watford

22:00 Crystal Palace vs Manchester United

22:00 Leicester vs Southampton

22:00 Norwich vs Tottenham.

Liga Italia

AC Milan dan Inter Milan bersaing berebut gelar juara pada pekan terakhir ini. AC Milan kini unggul dua poin dari Inter, yang merupakan juara bertahan.

Malam ini, AC Milan akan berlaga di kandang Sassuolo. Sedangkan Inter Milan akan menjamu Sampdoria.

AC Milan akan juara bila memenangi laga terakhirnya. Inter akan bisa mempertahankan gelar bila mereka menang dan dalam laga lain Milan kalah.

Rekap hasil dan jadwal Liga Italia Pekan ke-38:

Sabtu, 21 Mei 2022

Torino vs AS Roma 0-3

Genoa vs Bologna 0-1

Atalanta vs Empoli 0-1

Fiorentina vs Juventus 2-0

Lazio vs Verona 3-3.

Ahad, 22 Mei 2022

17:30 Spezia vs Napoli

23:00 Inter vs Sampdoria

23:00 Sassuolo vs AC Milan

Senin, 23 Mei 2022

02:00 Salernitana vs Udinese

02:00 Venezia vs Cagliari.

SEA Games Vietnam

Kompetisi sepak bola SEA Games Vietnam 2021 memasuki partai perebutan medali. Timnas U-23 Indonesia akan menghadapi Malaysia untuk berebut medali perunggu. Sedangkan Thailand akan melawan tuan rumah Vietnam.

Simak jadwal selengkapnya

Ahad, 22 Mei 2022

16:00 Indonesia vs Malaysia (RCTI, iNews TV).

19:00 Vietnam vs Thailand.

