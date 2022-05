Liga Inggris 2021-2022: Manchester City Juara, Mohamed Salah dan Son Top Skor

TEMPO.CO, Jakarta - Manchester City sukses merebut gelar juara Liga Inggris musim 2021-2022 pada Ahad, 22 Mei 2022. Anak asuh Pep Guardiola memastikan mempertahankan trofi Liga Inggris usai laga Manchester City vs Aston Villa berakhir dengan skor 3-2 di Stadion Etihad.

The Citizen mendominasi sepanjang 2x45 menit. Mereka menekan Aston Villa dari berbagai sisi lapangan. Namun, anak asuh Pep Guardiola harus ketinggalan dua gol dahulu lewat aksi Matty Cash pada menit 37 dan Philippe Coutinho di menit 69.

Dua gol tersebut membuat para penggemar Manchester City gusar. Guardiola melakukan pergantian pemain dengan memainkan Raheem Sterling, Ilkay Gundogan, dan Zinchenko.

Hasilnya, pada menit ke-76 Gundogan menjebol gawang Aston Villa. Lalu gol kedua terjadi lewat Rodri pada menit 78. Tak berhenti di situ, para penggemar Manchester City bergemuruh lagi pada menit ke-81 setelah Gundogan berhasil membawa keunggulan menjadi 3-2.

Skor tersebut bertahan hingga laga pekan ke-38 usai. Manchester City pun sukses merebut gelar juara Liga Inggris pada musim 2021-2022. Di papan klasemen City unggul satu poin dari Liverpool (92 poin) yang menang 3-1 dari Wolves.

Berikut hasil lengkap Liga Inggris

Hasil Liga Inggris pekan 38

Crystal Palace vs Manchester United 1-0

Arsenal vs Everton 5-1

Chelsea vs Watford 2-1

Leicester City vs Southampton 4-1

Brentford vs Leeds United 1-2

Burnley vs Newcastle 1-2

Manchester City vs Aston Villa 3-2

Norwich City vs Tottenham 0-5

Brighton vs West Ham 3-1

Liverpool vs Wolves 3-1

Top skor Liga Inggris

Mohamed Salah 23 gol

Son Heung-Min 23 gol

Cristiano Ronaldo 18 gol

Harry Kane 17 gol

Sadio Mane 16 gol

Klasemen Akhir 2021-2022

Main GD Pts

1 Man City 38 +73 93

2 Liverpool 38 +68 92

3 Chelsea 38 +43 74

4 Spurs 38 +29 71

5 Arsenal 38 +13 69

6 Man Utd 38 0 58

7 West Ham 38 +9 56

8 Leicester 38 +3 52

9 Brighton 38 -2 51

10 Wolves 38 -5 51

11 Newcastle 38 -18 49

12 Cry. Palace 38 +4 48

13 Brentford 38 -8 46

14 Aston Villa 38 -2 45

15 Southampton 38 -24 40

16 Everton 38 -23 39

17 Leeds 38 -37 38

18 Burnley 38 -19 35

19 Watford 38 -43 23

20 Norwich 38 -61 22

