Jadwal Final Liga Conference AS Roma vs Feyenoord, Mourinho Kejar Target Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Jose Mourinho punya target khusus saat menghadapi partai final UEFA Conference League antara AS Roma vs Feyenoord di Air Albania Stadium pada Kamis dinihari, 26 Mei 2022. Meski tidak ingin lagi menjadi "The Special One", ia ingin menjadi pelatih pertama yang memenangkan semua trofi kompetisi Eropa.

Mourinho, yang telah memenangkan Liga Champions, Liga Europa dan Piala UEFA, kini memiliki kesempatan untuk memenangkan gelar Liga Eropa kasta ketiga perdananya. Jika berhasil, trofi Liga Konferensi akan menjadi trofi pertama Roma dalam 14 tahun terakhir.

Pelatih asal Portugal itu terkenal dengan julukan "The Special One" setelah menangani Chelsea pada 2004. Namun, ia ingin meninggalkan predikat itu setelah capaiannya di masa lalu. “Jika saya menang, saya akan menjadi orang pertama yang memenangkan semua trofi Eropa, tetapi itu hanya jika saya menang,” kata Mourinho pada Selasa, 24 Mei 2022 dikutip dari Reuters.

"Kisah 'The Special One' adalah cerita lama. Itu terjadi ketika saya berada di awal karier saya. Ketika Anda memiliki lebih banyak kedewasaan dan stabilitas, Anda lebih memikirkan orang-orang dan lebih sedikit tentang diri Anda sendiri," ujar pelatih yang sukses membawa Inter Milan meraih treble pada 2010.

"Ini cerita lama. Saya tidak percaya pada keajaiban. Ketika Anda tiba di final setelah bekerja selama satu musim, pekerjaan selesai. Ini momen tim, bukan momen individu," kata Mourinho menambahkan.

Mourinho, yang memimpin Roma musim ini, membawa klub itu finis di peringkat keenam Serie A untuk lolos ke Liga Europa musim depan. Tim Serigala Roma sedang mencari trofi pertamanya sejak mereka mengangkat Coppa Italia pada 2008. "Saya tidak percaya pada ramuan ajaib, saya tidak percaya pada mantra magis," kata Mourinho.

“Tidak ada hal khusus untuk dilakukan, kami hanya berusaha menjadi sebuah tim. Mengetahui kualitas yang kami miliki, mengetahui keterbatasan yang kami miliki. Bagi saya, tidak peduli bagaimana final berakhir, ini adalah musim yang positif bagi kami," kata dia.

Menjelang partai final, Mourinho bisa bernapas lega. Sebab, gelandang Armenia Henrikh Mkhitaryan, yang tidak bermain sejak April karena cedera hamstring, telah kembali berlatih bersama tim. "Itu penting baginya dan saya percaya bagaimana perasaannya tentang kondisi fisiknya. Dia bilang dia siap bermain," kata Jose Mourinho.

Baca juga : Kylian Mbappe Batal ke Real Madrid, Begini Reaksi Karim Benzema hingga Casemiro