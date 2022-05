Manchester United Incar Frenkie de Jong, Ditawari Gaji Tertinggi

TEMPO.CO, Jakarta - Klub Liga Inggris Manchester United siap menjadikan gelandang Frenkie de Jong penerima gaji tertinggi di Old Trafford. Tawaran tersebut bisa terwujud jika pemain asal Belanda itu mau pindah dari Barcelona pada bursa transfer musim panas ini.

Manajer Manchester United Erik ten Hag dikabarkan menginginkan kehadiran De Jong dan menjadikannya target transfer nomor satu pada musim panas ini. Keinginan Erik mendatangkan De Jong amat wajar.

Pasalnya, mereka berdua pernah bekerja sama di Ajax Amsterdam pada 2017 hingga 2019. Bersama Ten Hag, Frenkie berhasil menjuarai satu gelar Liga Belanda dan mencapai semifinal Liga Champions pada musim 2018-2019.

Manchester United dikabarkan sudah menyiapkan gaji sebesar 395 ribu euro atau sekitar Rp6,1 miliar per pekan atau setara dengan 24 juta euro per tahun (sekitar Rp376 miliar). Gaji tersebut akan melebihi pendapatan per bulan beberapa pemain bintang Manchester United lainnya, seperti David de Gea, Jadon Sancho, Raphael Varane, dan Cristiano Ronaldo.

Hal ini dilakukan untuk bisa meyakinkan de Jong berlabuh ke Manchester United. Beberapa waktu lalu dia mengatakan masih ingin bermain di Liga Champions jika pada akhirnya pindah dari Barcelona.

Keinginan tersebut jelas tak bisa didapatkan De Jong sebab Manchester United pada musim depan akan berlaga di Liga Europa. Selain itu, pelatih Barcelona Xavi Hernandez mengatakan Frenkie de Jong masih menjadi bagian rencananya untuk musim depan.

Pada musim ini, Frenkie De Jong yang menempati posisi gelandang tengah di Barcelona itu tercatat bermain sebanyak 47 pertandingan di semua kompetisi dan menyumbangkan empat gol serta lima assist dari 3.527 menit bermain.

