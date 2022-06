Prediksi Finalissima Italia vs Argentina, Lionel Messi Cs Punya Catatan Apik

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas Italia akan menghadapi Timnas Argentina dalam laga bertajuk Finalissima. Duel Finalissima merupakan pertemuan antara juara dua konfederasi, yakni Eropa (UEFA) dan Amerika Selatan (Conmebol).

Italia merupakan pemenang Piala Eropa 2020. Sedangkan Argentina adalah juara Copa Amerika 2021. Laga kedua kesebelasan akan berlangsung di Stadion Wembley, London pada Kamis, 2 Juni 2022 atau pukul 01.45 WIB.

Bagi Italia, pertandingan nanti merupakan ajang pelipur lara usai gagal melaju ke putaran final Piala Dunia 2022 Qatar. Sebagai juara Eropa, tim asuhan Roberto Mancini ini amat diunggulkan untuk lolos. Namun, dengan dramatis mereka disingkirkan oleh Makedonia Utara di semifinal playoff.

Di sisi lain, laga Finalissima bisa jadi ajang pemanasan bagi Italia sebelum tampil di UEFA Nations League. Gli azzurri akan menghadapi Jerman sebanyak dua kali, Hungaria, dan Inggris.

Roberto Mancini mengatakan laga Finalissima bakal menjadi momen untuk mengakhiri sebuah siklus. Pelatih berusia 57 tahun itu menilai wajah Timnas Italia akan berubah dengan kehadiran para pemain muda.

"Itu bukan berarti 15-20 pemain akan pulang. Namun, kami akan menurunkan lebih banyak pemain muda untuk melihat apakah kami bisa mengandalkan mereka di masa depan," kata Mancini.

Di kubu Argentina, pertemuan dengan Italia bakal menjadi indikator sejauh mana persiapan Lionel Messi dan kawan-kawan menuju Piala Dunia 2022. Terakhir kali mereka bermain pada Maret 2022 saat mengimbangi Ekuador 1-1 di Kualifikasi Piala Dunia 2022.

Pelatih Argentina Lionel Scaloni mengatakan antusias dengan laga nanti. Ia mengaku senang berhadapan dengan tim-tim asal Eropa. "Kami senang melawan tim-tim Eropa dan soal laga tak terkalahkan kami, itu tidak penting," ujar Scaloni.

Kondisi kedua tim

Italia

Giorgio Chiellini diperkirakan akan menjadi starter pada penampilan terakhirnya untuk Italia dan kemungkinan akan menjadi tim inti. Domenico Berardi dan Andrea Pinamonti keduanya absen karena cedera. Sementara Federico Chiesa, Ciro Immobile, Gaetano Castrovilli dan Rafael Toloi juga harus menepi.

Jorginho dan Marco Verratti keduanya diharapkan untuk memulai di lini tengah. Sedangkan Nicolo Zaniolo dan Lorenzo Insigne akan tampil di sepertiga akhir lapangan.

Ada peluang laga keempat untuk Gianluca Scamacca yang bermain konsisten bersama Sassuolo. Selain itu ada 12 pemain dalam skuad yang ingin membuat penampilan pertama mereka untuk Italia, termasuk Wilfried Gnonto yang berusia 18 tahun.

Argentina

Argentina bisa bermain dengan skuad terbaiknya. Lionel Messi misalnya, bisa bermain sejak menit pertama dan berpeluang ditemani oleh Lautaro Martinez dan Di Maria. Nehuen Perez dan Marcos Senesi punya kesempatan untuk membuat penampilan pertama mereka di Timnas Argentina.

Pertemuan Italia vs Argentina

20 Juni 1974 Argentina vs Italia 1-1

10 Juni 1978 Italia vs Argentina 1-0

29 Juni 1982 Italia vs Argentina 2-1

6 Juni 1986 Italia vs Argentina 1-1

4 Juli 1990 Italia vs Argentina 1-1 (adu penalti 3-4)

1 Maret 2001 Italia vs Argentina 1-2

15 Agustus 2013 Italia vs Argentina 1-2

24 Maret 2018 Argentina vs Italia 2-0

Prediksi susunan pemain

Italia

Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Pessina; Bernardeschi, Belotti, Insigne

Pelatih: Roberto Mancini

Argentina

E. Martínez; Foyth, Romero, Otamendi, Acuña; De Paul, Rodríguez, Lo Celso; Messi, L. Martínez, Di María

Pelatih: Lionel Scaloni

Prediksi Italia vs Argentina

Finalissima akan menjadi kesempatan bagus bagi Italia untuk mengukur kemampuan sebelum menjalani laga selanjutnya di UEFA Nation League. Meski demikian, tentunya mereka mengincar kemenangan untuk mengobati kegagalan ke Piala Dunia 2022.

Sementara Argentina diprediksi akan bermain lepas. Situasi itu bisa menjadi keuntungan tersendiri. Lionel Messi dan kawan-kawan jelas bisa mempersulit Italia dan diperkirakan unggul dalam laga ini.

