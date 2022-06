Hasil UEFA Nations League: Haaland Bawa Norwegia Menang, Swedia Tekuk Slovenia

Pemain Norwegia, Erling Braut Haaland. (Hakon Mosvold Larsen/NTB via REUTERS)

TEMPO.CO, Jakarta - Gol tendangan voli yang luar biasa yang dibuat striker Erling Haaland pada babak pertama membawa Norwegia menang 1-0 atas Serbia dalam pertandingan Grup B4 UEFA Nations League, Kamis.

Selain gol Erling Haaland, Norwegia juga harus mengandalkan kiper Orjan Nyland yang tampil heroik mengamankan kemenangan timnya.

Tim tamu memimpin pada menit ke-26 ketika Martin Odegaard mengiris pertahanan lawan lewat umpan indah yang menemui kaki Marcus Pedersen.

Pedersen lalu meneruskan bola kepada Haaland yang dengan cekatan disambut dengan tendangan voli dari jarak dekat sebagai satu-satunya peluang emas tepat sasaran pada babak pertama yang juga gol satu-satunya dalam laga tersebut.

Serbia mendominasi penguasaan bola dan membuat pertahanan Norwegia terus tertekan pada babak kedua, tetapi Nyland melakukan serangkaian penyelamatan menawan untuk memastikan clean sheet timnya dan sekaligus mengamankan tiga poin Norwegia.

Serbia menjamu Slovenia pada Minggu, sementara Norwegia menghadapi Swedia yang sesama Skandinavia di Stockholm, demikian Reuters.

Swedia Menang

Gol dari penalti babak pertama yang dibuat Emil Forsberg dan gol dari aksi solo yang luar biasa Dejan Kulusevski membuat Timnas Swedia mengawali kampanye Nations League dengan baik. Mereka mengalahkan Slovenia 2-0 dalam laga penuh semangat di Grup B4 di Ljubljana pada Kamis malam waktu setempat.

Bola sundulan Alexander Isak membentur tiang gawang pada awal pertandingan ketika Swedia mengawali pertandingan di kandang lawan ini dengan kuat.

Mereka kemudian memimpin pada menit ke-39 ketika Forsberg dengan tenang mengonversi tendangan penalti setelah Viktor Claesson dilanggar pemain Slovenia.

Kulusevski hampir menggandakan keunggulan Swedia ketika laga memasuki waktu satu jam dengan memotong dari kanan dan melepaskan tembakan melengkung nan cemerlang, tetapi Jan Oblak membuat penyelamatan satu tangan yang luar biasa untuk menepis bola sehingga cuma bisa menghasilkan tendangan penjuru.

Kulusevski berupaya lebih baik pada menit ke-88 dengan melepaskan serangan balik sendirian dan melesakkan bola dari sudut ketat untuk mengamankan kemenangan Swedia menjelang pertandingan kandang melawan Norwegia pada Minggu.

Slovenia sendiri selanjutnya bertandang ke Beograd untuk menjajal Serbia dalam pertandingan Nations berikutnya, demikian Reuters.

Republik Cek Menang

Gol Jan Kuchta dan sebuah gol lainnya pada babak kedua membawa Republik Cek menang 2-1 atas Swiss dalam pertandingan UEFA Nations League.

Di laga grup League A Group 2 itu Kuchta membuka skor pada menit ke-11 ketika penyerang itu mengambil keuntungan dari kesalahan pertahanan lawan setelah lemparan ke dalam yang panjang untuk menjebolkan gol internasional pertamanya.

Noah Okafor menyamakan kedudukan tepat sebelum istirahat setelah menerkam bola longgar di dalam area penalti untuk dia teruskan menjadi tendangan jarak dekat yang menggeledek yang bersarang di gawang Cek.

Kedua tim menyerang sepanjang pertandingan dan tim tuan rumah melewatkan dua peluang emas setelah jeda ketika Adam Hlozek gagal melepaskan tembakan padahal tinggal menaklukkan penjaga gawang seorang dan Vladimír Coufal melepaskan tendangan jarak jauh yang membentur tiang gawang.

Mengutip laporan Reuters, upaya Cek terbayar pada menit ke-58 ketika Jakub Jankto mengirimkan umpan silang yang terbelokkan gelandang Swiss Djibril Sow sehingga masuk gawang sendiri.

Swiss menekan untuk berusaha menyamakan kedudukan sampai memaksa kiper Tomas Vaclík melakukan sejumlah penyelamatan yang mengamankan kemenangan Cek.

Rekap Hasil UEFA Nations League

Grup A

Spanyol vs Portugal 1-1

Republik Cek vs Swiss 2-1

Grup B

Israel vs Islandia 2-2

Serbia vs Norwegia 0-1

Slovenia vs Swedia 0-2.

Grup C

Irlandia Utara vs Yunani 0-1.

