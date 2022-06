Bursa Transfer Liga 1: RANS Nusantara FC Perkenalkan Pemain Asing Kedua

TEMPO.CO, Jakarta - RANS Nusantara FC memperkenalkan pemain asing keduanya untuk menghadapi kompetisi Liga 1 2022-2023: Victor Sallinas yang berasal dari Brasil.

Kedatangan Victor Sallinas diumumkan RANS Nusantara FC lewat akun media sosoalnya, Jumat, 3 Juni 2022. Pemain berusia 30 tahun ini berposisi sebagai bek tengah.

Selama ini, ia merumput di Liga Brasil dan banyak berpindah-pindah klub sebelum memutuskan menjajal peruntungan di Indonesia.

Berdasarkan catatan Transfermarkt, setidaknya ada 10 klub yang dibela Sallinas dalam lima musim terakhir atau 2017. Rans Nusantara FC jadi klub pertamanya di Indonesia.

"Please welcome, pemain asing kedua kita @vsallinas 'The Big Man' asal Brasil ini akan menjadi tembok kokoh di lini belakang The Phoenix musim ini," tulis Rans Nusantara di akun Instagram resminya.

Sallinas pernah memperkuat Athletic Club, Paysandu, Cofianca, Sao Jose, Avai, Juventude, Sao Bento, hingga Portuguesa.

Musim lalu, ia sempat mengantarkan Paysandu Sport Club melaju ke babak semifinal Copa Verde 2021.

Ia tampil penuh dalam dua laga semifinal melawan Clube do Remo. Tapi sayangnya, Paysandu Sport Club kalah dengan agregat 2-4.

Ketika pindah ke Athletic Club pada awal tahun ini, Sallinas juga menjadi bagian perjuangan klub untuk menembus semifinal Compeonato Mineiro 2022, kompetisi sepak bola negara bagian Minas Gerais, Brasil.

Pada Athletico Club, Salinas banyak duduk di bangku cadangan. Ia hanya bermain tiga kali di fase grup dan mengantarkan timnya meraih dua kemenangan plus satu hasil imbang.

Sebelum mendapatkan Victor Sallinas, RANS Nusantara FC sudah mendatangkan pemain Jepang, Kodai Iida.

Daftar Aktivitas RANS Nusantara FC di Bursa Transfer:

Masuk: David Laly, Hilman Syah, Wawan Hendrawan, Arthur Bonai, Meru Kimura, Arif Satria, Ady Setiawan, Septian Bagaskara, Herwin Tri Saputra, Edo Febriansyah, Sandi Sute, Kodai Iida, Victor Sallinas.

Keluar: Hamka Hamzah, Agung Pribadi, Hendra Wijaya, Chandra Waskito, Sandy Firmansyah, Rizki Hidayat, Yoga Tri Septyan, Tegar Infantrie, Muharrir, Kurniawan Kartika Ajie, Asri Akbar, Muhammad Rizal Eka Putra, Muzakir, Ilhamsyah, Sirvi Arvani, Sansan Fauzi Husaeni, Makarius Suruan, Rival Lastori, Andre Batistuta.

