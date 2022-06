Jadwal Bola Selasa 7 Juni 2022: UEFA Nations League, Uji Coba Arema vs RANS

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Selasa hari ini hingga Rabu dinihari, 8 Juni 2022, akan menampilkan rangkaian pertandingan UEFA Nations League, Kualifikasi Piala Dunia 2022, dan uji coba klub-klub peserta Liga 1.

Pada Selasa malam ini akan hadir laga menarik dari dalam negeri. Klub pendatang baru Liga 1, RANS Nusantara FC, akan beruji coba melawan Arema FC. Laga uji coba nanti akan berlangsung mulai 20.00 WIB dengan disiarkan langsung Indosiar.

Dari Kualifikasi Piala Dunia 2022, pada Rabu dini hari nanti, akan berlangsung laga Uni Emirat Arab vs Australia. Ini adalah laga terakhir babak kualifikasi zona Asia.

Kedua tim akan berebut tiket playoff. Pemenangnya akan melawan Peru, 13 Juni mendatang, dalam laga playoff antarzona, untuk berebut tiket Piala Dunia.

Sementara itu dari ajang UEFA Nations League, malam ini akan hadir dua laga menarik dari Liga A (level teratas) grup 3. Jerman akan menghadapi Inggris, sedangkan Italia melawan Hungaria.

Jadwal bola selengkapnya

Selasa, 7 Juni 2022

Laga Uji Coba

20:00 Arema FC vs RANS Nusantara FC (Indosiar).

UEFA Nations League

(Live UEFA TV)

Liga B

23:00 Finlandia vs Montenegro

Rabu, 8 Juni 2022

UEFA Nations League

(Live UEFA TV)

Liga A

01:45 Italia vs Hungaria

01:45 Jerman vs Inggris

Liga B

01:45 Bosnia & Herzegovina vs Rumania

Liga C

01:45 Kepulauan Faroe vs Luksembourg

01:45 Lithuania vs Turki

Kualifikasi Piala Dunia 2022

01:00 Uni Emirat Arab vs Australia.

Jadwal hari berikutnya..