Berapa Kali Timnas Indonesia Pernah Lolos ke Putaran Final Piala Asia?

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas Indonesia sedang berjuang di babak kualifikasi Piala Asia 2023. Setelah menang 2-1 atas tuan rumah Kuwait dalam laga pertama, peluang lolos ke putaran final cukup terbuka.

Kesempatan lolos itu cukup berharga. Indonesia kerap harus bersusah payah untuk lolos ke putaran final sepak bola timnas level Asia ini.

Berapa kali Indonesia pernah lolos ke putaran final?

Sejauh ini Timnas Indonesia baru pernah empat kali lolos ke putaran final Piala Asia. Tiket itu diraih pada 1996, 2000, 2004, dan 2007.

Pada tiga penyelanggaraan terakhir Indonesia absen. Pada 2011 dan 2015, tim Garuda tak lolos kualifikasi. Sedangkan pada 2019 tak bisa ikut serta karena terkena sanksi FIFA.

Seperti apa performa Timnas Indonesia di Piala Asia sebelumnya?

Dalam keempat kesempatan, Timnas Indonesia tak pernah mampu melangkah jauh. Mereka selalu terhenti di babak penyisihan grup.

Simak rinciannya:

Piala Asia 1996

Timnas Indonesia melakukan debut di Piala Asia setelah lolos sebagai juara Grup 2. Berlaga di Grup A, bersama Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Korea Selatan, Indonesia terpuruk di dasar klasemen dengan hanya sekali meraih hasil seri.

Inilah hasil dalam turnamen itu: vs Kuwait 2-2, vs Korea Selatan 2-4, vs Uni Emirat Arab 0-2. Dua gol Indonesia dalam turnamen edisi ini dicetak Widodo C Putro dan Ronny Wabia.

Uni Emirat Arab menjadi juara Piala Asai ini setelah di final menang adu penalti atas Arab Saudi.

Piala Asia 2000

Timnas Indonesia lolos kualifikasi sebagai juara Grup 7. Berlaga di Grup B, Tim Garuda lagi-lagi hanya menjadi juru kunci.

Simak hasil dalam turnamen itu: vs Kuwait 0-0, vs Cina 0-4, vs Korea Selatan 0-3.

Dalam edisi ini Indonesia antara lain diperkuat Bambang Pamungkas, Gendut Doni, Kurniawan Dwi Yulianto, dan Bima Sakti. Mereka ditangani Nandar Iskandar.

Piala Asia 2004

Timnas Indonesia yang lolos sebagai runners-up Grup C kemudian tergabung di Grup A. Sempat sekali menang, kali ini Indonesia menempati posisi ketiga klasemen.

Simak hasil Indonesia dalam turnamen tersebut: vs Qatar 2-1, vs Cina 0-5, vs Bahrian 1-3. Tiga gol Indonesia kala itu dicetak Budi Sudarsono, Ponaryo Astaman, dan Elie Aiboy.

Piala Asia 2007

Timnas Indonesia langsung lolos karena menjadi satu dari empat tuan rumah. Tergabung di Grup D, Indonesia kembali finis ketiga.

Seperti ini hasil yang diraih Timnas Indonesia kala itu: vs Bahrain 2-1, vs Arab Saudi 1-2, Korea Selatan 0-1. Penyumbang gol bagi Indonesia kala itu adalah Budi Sudarsono dan Bambang pamungkas.

Bagaimana peluang Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Asia 2023?

Peluang cukup terbuka setelah menang 2-1 atas Kuwait. Pada laga kedua, Ahad dinihari, 12 Juni 2022, Timnas Indonesia akan menghadapi Yurdania, yang memuncaki klasemen setelah menang 2-0 atas Nepal.

Bila mampu menang atas Yurdania peluang tampil di Piala Asia untuk kelima kalinya akan terbuka.

Juara grup setiap grup langsung lolos ke putaran final Piala Asia 2022. Sedangkan untuk runner-up, hanya lima dari enam yang akan lolos.

Piala Asia 2023 akan berlangsung di Cina pada 16 Juni hingga 16 Juli 2023. Saat ini sudah ada 16 tim yang sudah lolos ke putaran final Piala Asia 2023, yakni juara dan runner-up grup kualifikasi putaran kedua. Jepang, Korea Selatan, Australia, Vietnam, Irak, Iran, dan Arab Saudi termasuk yang sudah lolos.

