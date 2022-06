Persib Bandung vs Bali United 1-1, Gol David Da Silva Jadi Penyelamat Tuan Rumah

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan Persib Bandung vs Bali United pada laga pertama Grup C Piala Presiden 2022 berakhir imbang 1-1, Ahad, 12 Juni 2022. Duel kedua tim papan atas Liga 1 musim 2021-2022 ini berlangsung sengit sepanjang pertandingan.

Kedua tim bertanding di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Soreang, Bandung, mulai 20.30 WIB. Bermain di hadapan pendukungnya, skuad asuhan Robert Rene Alberts mencoba menekan pertahanan Bali United sejak menit awal.

Namun, Bali United secara mengejutkan justru berhasil menjebol gawang Persib melalui Novri Setiawan pada saat laga baru berjalan empat menit.

Tertinggal satu gol, Maung Bandung berusaha membalas dengan melancarkan serangan terus-menerus. Namun, upaya mereka masih gagal.

Pada menit ke-19, Serdadu Tridatu nyaris menggandakan keunggulan. Tetapi, tendangan jarak jauh Yabes Roni mampu ditepis oleh kiper Made Wirawan.

Pada menit ke-20, gelandang Bali United, Eber Bessa diusir keluar lapangan setelah mendapatkan kartu kuning kedua. Keluarnya kartu merah itu sempat memicu kericuhan antara kedua tim.

Meski bermain dengan 10 pemain, Bali United mampu mendapatkan peluang gol melalui Leonard Tupamahu. Sementara, Persib yang unggul jumlah pemain tetap kesulitan mencetak gol balasan.

Nick Kuipers mendapatkan peluang mencetak gol pada menit ke-37, tetapi bola hasil sundulannya masih melebar dari gawang Bali United.

Menjelang babak pertama berakhir, Beckham Putra nyaris menyamakan kedudukan. Namun, bola sepakannya mampu ditepis kiper Muhammad Ridho. Kedudukan pun tetap 0-1 untuk Bali United.

Memasuki babak kedua, Persib langsung menggebrak melalui tendangan jarak jauh Ezra Walian. Tak lama kemudian, sundulan Ciro Alves memberikan ancaman kepada gawang Bali United.

Ridho yang baru bergabung dengan skuad asuhan Stefano Cugurra banyak melakukan aksi penyelamatan sehingga gawang Bali United sulit ditembus meski terus diserang.

Gol Persib yang ditunggu akhirnya tercipta pada menit ke-79 melalui David Da Silva. Tendangan bebas penyerang asal Brasil ini tepat sasaran dan tak mampu ditepis kiper Bali United.

Laga sempat dihentikan sesaat pada menit ke-83 setelah gol balasan tersebut karena ada insiden flare dari suporter.

Ketika pertandingan dilanjutkan kembali, Persib berusaha menambah gol dengan menekan pertahanan Bali United. Namun, tidak ada gol yang berhasil mereka ciptakan.

Bali United justru nyaris mencetak gol kedua pada tambahan waktu melalui M Rachmat. Namun, bola sepakannya masih membenturtiang gawang.

Menjelang laga berakhir, Ciro Alves mempunyai peluang mencetak gol. Namun, kiper Bali United mampu menggagalkan upayanya untuk membawa Persib Bandung mendapatkan tiga poin. Kedudukan akhir imbang 1-1.

Pertandingan Piala Presiden 2022, Persib Bandung vs Bali United, yang berakhir imbang ini membuat persaingan di Grup C yang disebut sebagai grup neraka karena dihuni empat tim papan atas Liga 1 musim 2021-2022 itu menjadi semakin sengit. Laga lain di grup ini, Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya akan dipertandingkan pada Senin malam, 13 Juni 2022.

Baca Juga: Rahmad Darmawan Ungkap Target RANS Nusantara FC di Piala Presiden 2022