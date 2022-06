Timnas Indonesia Lolos, Ini Daftar 24 Peserta Piala Asia 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas Indonesia memastikan lolos ke putaran final Piala Asia 2023 setelah menang telak 7-0 atas Nepal pada Rabu dinihari WIB, 15 Juni 2022.

Hasil pertandingan Indonesia vs Nepal di laga akhir babak penyisihan Grup A membuat skuad Garuda maju ke tahap berikutnya. Tim asuhan Shin Tae-yong menjadi salah satu dari lima runner-up terbaik grup mendampingi Yordania sebagai juara Grup A Kualifikasi Piala Asia

Dalam laga itu, Witan Sulaeman dan rekan-rekannya mampu mengontrol jalannya permainan, terutama setelah pemain Nepal Suman Aryal mendapat kartu merah pada menit ke-32.

Witan menyumbang dua gol (menit ke-43 dan 81). Lima gol lain dicetak olah Dimas Drajad (6'), Fachruddin (54'), Saddil Ramdani (55'), Elkan Baggott (80') dan Marselino Ferdinan (90').

Fase Kualifikasi Piala Asia 2023 telah rampung digelar pada 15 Juni ini. Sebanyak 24 tim, termasuk Timnas Indonesia sudah dipastikan lolos. Namun, tuan rumah Piala Asia 2023 belum ditetapkan AFC setelah Cina memutuskan mengundurkan diri.

Berikut daftar tim yang lolos Piala Asia 2023:

Jepang (juara Grup F putaran kedua)

Suriah (juara Grup A putaran kedua)

Qatar (juara Grup E putaran kedua)

Korea Selatan (juara Grup H putaran kedua)

Australia (juara Grup B putaran kedua)

Iran (juara Grup C putaran kedua)

Arab Saudi (juara Grup D putaran kedua)

Uni Emirat Arab (juara Grup G putaran kedua)

Cina (runner-up Grup A putaran kedua)

Irak (runner-up Grup C putaran kedua)

Oman (runner-up Grup E putaran kedua)

Vietnam (runner-up Grup G putaran kedua)

Lebanon (runner-up Grup H putaran kedua)

Yordania (juara Grup A putaran ketiga)

Indonesia (runner-up Grup A putaran ketiga)

Palestina (juara Grup B putaran ketiga)

Uzbekistan (juara Grup C putaran ketiga)

Thailand (runner-up Grup C putaran ketiga)

India (juara Grup D putaran ketiga)

Hong Kong (runner-up Grup D putaran ketiga)

Bahrain (juara Grup E putaran ketiga)

Malaysia (runner-up Grup E putaran ketiga)

Tajikistan (juara Grup F putaran ketiga)

Kirgistan (runner-up Grup F putaran ketiga)

