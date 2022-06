68 Tahun Berdirinya UEFA, Pernah Bermarkas di Kota Bern Swiss

TEMPO.CO, Jakarta - Bagi Anda pencinta sepak bola, pasti tidak asing dengan nama UEFA. Union European Football Associations atau UEFA adalah sebuah asosiasi sepak bola di benua Eropa.

Sebagi sebuah asosiasi yang bertanggung jawab di wilayah Eropa, UEFA menggelar beberapa kompetisi sepak bola, baik untuk tingkat negara maupun klub, seperti Piala Eropa, UEFA Nations League, Liga Champions Eropa, Liga Europa, Liga Konferensi Eropa, dan Piala Super UEFA.

Saat ini, UEFA terdiri dari 54 anggota asosiasi sepak bola nasional. Namun, tahukah Anda cerita di balik asosiasi yang berkantor di Nyon, Swiss ini?

Sejarah Berdirinya UEFA

Dalam buku UEFA: 60 Years at the Heart of Football, disebutkan bahwa UEFA didirikan pada 15 Juni 1954 di Basel, Swiss. Pendirian UEFA ini bermula pada awal 1950-an. Saat itu, mantan presiden Federazione Italiana Giuco Calcio (FIGC) Ottorino Brassi bertemu dengan Henri Delaunay yang berasal dari Prancis dan Jose Crahay dari Belgia. Ketiganya bertemu dan berkumpul di Basel, Swiss.

Pertemuan ketiganya membahasa mengenai pembentukan asosiasi sepak bola bagi benua Eropa karena saat itu FIFA menjadi satu-satunya badan sepak bola di dunia. Pertemuan ketiganya mengenai pembentukan UEFA didukung penuh oleh FIFA dan pada 15 Juni 1954, UEFA diresmikan menjelang berlangsungnya Piala Dunia 1954 Swiss.

Setelah resmi berdiri, UEFA dipimpin oleh Ebbe Schwart, mantan ketua federasi sepak bola Denmark. Sedangkan, Henri Delaunay yang menjadi insiator UEFA menjadi sekretaris jenderal UEFA yang pertama.

Walau didirikan di Swiss, markas pertama UEFA berada di wilayah Prancis, tepatnya di Paris. Namun, pada Desember 1959, markas UEFA berpindah ke Kota Bern, Swiss. Akhirnya, pada 1995, markas UEFA kembali berpindah ke Nyon, Swiss.

EIBEN HEIZIER

