Simak, 16 Kota Tuan Rumah Piala Dunia 2026 di Kanada, AS, Meksiko

TEMPO.CO, Jakarta - Federasi sepak bola dunia atau FIFA sudah mengumumkan kota-kota yang akan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026 di tiga negara. Turnamen sepak bola paling tinggi ini akan digelar di tiga negara, yakni Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko.

Sebanyak 16 kota sudah ditunjuk oleh FIFA. Banyaknya kota yang akan menjadi tuan rumah lantaran pada Piala Dunia 2026 akan menggunakan format baru, yakni 48 tim atau negara.

Amerika Serikat mendapat jatah tuan rumah paling banyak. Lokasi yang ditunjuk ialah Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphia, San Francisco, dan Seattle.

Kota-kota seperti Cincinnati, Denver, Edmonton, Nashville, Orlando dan Washington D.C tidak terpilih meski sebelumnnya menjadi kandidat kuat.

Sedangkan pertandingan di Kanada akan berlangsung di kota Toronto dan Vancouver. Sementara laga di Meksiko dijadwalkan berjalan di Guadalajara, Mexico City, dan Monterrey.

Pesta sepak bola empat tahunan ini untuk pertama kalinya akan menampilkan 48 tim. Jumlah itu bertambah 16 tim dari Piala Dunia 2022 di Qatar. Kebijakan menunjuk tiga negara menjadi tuan rumah juga merupakan yang kali pertama.

Pengumuman 16 kota tuan rumah Piala Dunia 2026 tersebut dilakukan di Rockefeller Center di New York City dan dihadiri oleh Presiden FIFA Gianni Infantino.

"Kami mengucapkan selamat kepada 16 kota tuan rumah Piala Dunia FIFA atas komitmen dan semangat mereka yang luar biasa," ujar Infantino dalam sebuah pernyataan.

"Hari ini adalah hari bersejarah untuk semua orang di kota dan negara bagian itu, untuk FIFA, untuk Kanada, AS, dan Meksiko yang akan menampilkan pertunjukan terbesar di bumi."

Infantino berharap tiga negara dan 16 kota bisa bekerja sama untuk memberikan yang terbaik bagi ajang Piala Dunia. "Belum pernah terjadi sebelumnya dan pengubah permainan saat kami berusaha untuk membuat sepak bola benar-benar mendunia," tuturnya.

Amerika Utara akan menjadi tuan rumah Piala Dunia putra untuk pertama kalinya dalam 32 tahun dan untuk keempat kalinya secara total. Sebelumnya, Amerika Serikat menggelar edisi Piala Dunia 1994 yang dimenangkan oleh Brasil. Sedangkan Meksiko menjadi tuan rumah turnamen Piala Dunia 1970 dan 1986, masing-masing dimenangkan oleh Brasil dan Argentina.

Kanada belum pernah menjadi tuan rumah kompetisi Piala Dunia namun pernah menggelar Piala Dunia wanita pada 2015.

Berikut 16 Kota Penyelenggara Piala Dunia 2026:

1. Atlanta (AS)

2. Boston (AS)

3. Dallas (AS)

4. Gualajara (Meksiko)

5. Houston (AS)

6. Kansas City (AS)

7. Los Angeles (AS)

8. Mexico City (Meksiko)

9. Miami (AS)

10. Monterrey (Meksiko)

11. New York/New Jersey (AS)

12. Philadelphia (AS)

13. San Francisco Bay Area (AS)

14. Seatle (AS)

15. Toronto (Kanada)

16. Vancover (Kanada)

