Hasil BRI Liga 1: Bhayangkara FC Kalahkan Persikabo 1973, Skor 1-0

Kesempatan kembali diraih oleh The Guardian di menit 43. Upaya dari Sani Rizki yang menerima bola dari sepakan pojok masih gagal untuk dijadikan gol. Babak pertama berakhir dengan skor sama kuat 0-0.

Rekap Hasil dan Klasemen BRI Liga 1: Persis Solo vs Madura United 1-0, Lulinha Cedera

BRI Liga 1: Persikabo 1973 vs Bhayangkara FC 0-1, Simak Komentar Pelatih Kedua Tim

Hasil dan Klasemen BRI Liga 1: Persebaya vs PSIS 1-0, Persik vs PSS 0-2, Persib vs Bali United 2-3

Hasil dan Klasemen BRI Liga 1: Persebaya vs PSIS 1-0, Persik vs PSS 0-2, Persib vs Bali United 2-3

Persebaya Surabaya, PSS Sleman, dan Bali United sama-sama menang dalam laga pekan keenam BRI Liga 1.

Baca Selengkapnya