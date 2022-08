Jadwal Siaran Langsung Liga Inggris Pekan Keempat dan Klasemennya

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Inggris akan memasuki pekan keempat. Salah satu laga menarik yang akan tersaji adalah Chelsea vs Leicester City.

Pertandingan Chelsea vs Leicester City itu akan tesaji di Stamford Brige, pada Sabtu malam, 27 Agustus 2022.

Kedua tim sama-sama tidak dalam performa ideal. Chelsea baru kalah 0-3 dari Leeds United dan kini hanya menempati posisi ke-12 klasemen.

Kondisi Leicester lebih buruk lagi. Mereka belum pernah menang dalam tiga laga dan kini menempati posisi kedua terbawah klasemen Liga Inggris.

Laga menarik lain yang akan tersaji pekan ini adalah Southampton vs Manchester United, pada Sabtu malam. Saat berlaga di kandang Southampton, MU akan berusaha menjaga kebangkitan setelah mengalahkan Liverpool 2-1. Southampton juga baru menang 2-1 atas Leicester dan kini memiliki satu poin lebih banyak dari MU.

Liverpool, yang baru dikalahkan MU, akan berusaha bangkit dan merebut kemenangan pertamanya. The Reds akan menjamu Bournemouth, yang sudah mampu menang sekali, pada Sabtu malam.

Arsenal, satu-satunya tim yang terus menang dalam tiga laga awalnya, akan menjamu Fuljam pada Sabtu malam. Laga ini akan jadi salah satu yang disiarkan SCTV.

Jadwal Liga Inggris pekan ini juga akan menyajikan laga Manchester City vs Crystal Palace dan Nottingham Forest vs Tottenham Hotspur.

Jadwal Liga Inggris

(pekan keempat, live Vidio)

Sabtu, 27 Agustus 2022

18:30 WIB Southampton vs Manchester United

21:00 WIB Brentford vs Everton

21:00 WIB Brighton vs Leeds United

21:00 WIB Chelsea vs Leicester City

21:00 WIB Liverpool vs Bournemouth

21:00 WIB Manchester City vs Crystal Palace

23:30 WIB Arsenal vs Fulham (SCTV).

Minggu, 28 Agustus 2022

20:00 WIB Aston Villa vs West Ham

20:00 WIB Wolverhampton vs Newcastle

22:30 WIB Nottingham Forest vs Tottenham (SCTV).

Klasemen Liga Inggris

Baca Juga: Man United Incar Kiper Newcastle United