Jadwal Liga Spanyol Pekan Ketiga: Espanyol vs Real Madrid, Barcelona vs Real Valladolid

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Spanyol akan memasuki pekan ketiga. Real Madrid dan Barcelona akan sama-sama bermain Senin dinihari WIB, 29 Agustus 2022.

Real Madrid, yang merupakan juara bertahan, termasuk satu dari empat tim yang terus menang dalam dua laga awalnya. Tim asuhan Carlo Ancelotti itu akan berusaha menjaga tren positifnya saat berlaga di kandang Espanyol.

Barcelona baru meraih satu kemenangan. Mereka ditahan Rayo Vallecano 0-0 pada laga pertama lalu menang 4-1 atas Real Sociedad. Pekan ini, tim asuhan Xavi Hernandez itu akan berusaha menjaga kebangkitan saat menjamu Real Valladolid.

Pada pekan ketiga ini Atletico Madrid akan menjalani laga berat di kandang Valencia. Atletico akan berusaha bangkit setelah kalah 0-2 dari Villarreal. Valencia juga baru dikalahkan Bilbaon 1-0.

Dalam laga lainnya, Sevilla akan melawan Almeria, sedangkan Villarreal bermain di kandang Getafe.

Jadwal Liga Spanyol 2022-2023

(Pekan ketiga, live Bein Sport)

Sabtu, 27 Agustus 2022

01:00 WIB Girona vs Celta Vigo

03:00 WIB Real Betis vs Osasuna

22:30 WIB Elche vs Real Sociedad.

Minggu, 28 Agustus 2022

00:30 WIB Rayo Vallecano vs Real Mallorca

03:00 WIB Almeria vs Sevilla

22:30 WIB Getafe vs Villarreal.

Senin, 29 Agustus 2022

00:30 WIB Barcelona vs Real Valladolid

03:00 WIB Espanyol vs Real Madrid.

Selasa, 30 Agustus 2022

01:00 WIB Cadiz vs Athletic Bilbao

03:00 WIB Valencia vs Atletico Madrid.

Klasemen Liga Spanyol

Baca Juga: Jadwal Siaran Langsung Liga Inggris Pekan Ini dan Klasemennya