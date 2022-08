Liga Italia Sabtu Malam Ini: Prediksi Juventus vs AS Roma, Panggung Reuni Dybala

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan Juventus vs AS Roma akan hadir pada pekan ketiga Liga Italia di Stadion Allianz, Sabtu, 27 Agustus 2022. Kedua tim akan bertanding mulai 23.30 WIB.

Ini akan jadi laga spesial bagi Paulo Dybala. Pemain AS Roma ini baru tiga bulan mengucapkan selamat tinggal kepada fans Juventus di stadion sama. Kini, dia sudah kembali datang untuk mengalahkan si Nyonya Tua.

Paulo Dybala merupakan pemain yang paling banyak mencetak gol di stadion ini, yaitu total 68 gol dalam semua ajang. Tidak ada pemain yang memiliki rekor lebih banyak mencetak gol di kandang Juventus ini selain dia.

Ia meninggalkan Juventus di musim panas ini karena tidak ada kesepakatan terkait kontrak baru antara dirinya dan manajemen Juventus. Penyerang asal Argentina ini bergabung ke AS Roma dengan status bebas transfer.

Dan, malam ini, Paulo Dybala bisa membuat malam menyedihkan bagi pasukan Massimiliano Allegri. Meski belum mencetak gol untuk AS Roma namun kehadirannya dalam starting XI pasukan Jose Mourinho membawa I Giallorossi meraih dua kemenangan dari dua laga awal Liga Italia 2022-2023 ini.

Pada pertandingan pertama, AS Roma menang 1-0 atas Salernitana dan di pekan kedua menang pula dengan skor yang sama atas Cremonese.

Dengan hasil ini, I Giallorossi di posisi ketiga klasemen sementara dengan enam poin. Mereka tepat berada di atas Juventus yang ada di peringkat keempat dengan empat poin.

"Dengan Paulo Dybla, kami bisa berharap meraih scudetto," kata penyerang AS Roma, Tammy Abraham, jelang musim dimulai.

Harapan tersebut bisa diwujudkan tentunya jika mampu meraih kemenangan di laga-laga selanjutnya. Termasuk menghadapi Juventus, malam ini.

Laga lawan Juventus bisa menjadi tes, apakah AS Roma memang benar-benar memiliki kekuatan dalam trek perburuan scudetto?

Juventus sendiri mengawali musim ini dengan hasil yang kurang maksimal. Setelah menang di laga pertama atas Sassuolo, Dusan Vlahovic dan kawan-kawan kemudian hanya imbang 0-0 lawan Sampdoria.

Hasil ini membuat pasukan Massimiliano Allegri kemudian banyak mendapatkan kritik. Dusan Vlahovic salah satu yang dinilai bermain buruk, di antaranya karena hanya menyentuh bola tiga kali di 45 menit pertama dari laga tersebut.

Karena itu, duel malam ini di Stadion Allianz menjadi momen krusial di awal-awal musim bagi kedua tim. Siapa yang lebih siap, Juventus atau AS Roma, akan terlihat di laga ini.

Kondisi Terkini Kedua Tim

Juventus: Massimiliano Allegri dapat menurunkan kaptennya, Leonardo Bonucci, setelah sempat diragukan tampil karena cedera.

Kondisi kiper utama yaitu Wojciech Szczesny juga baru pulih namun tampaknya tidak akan dipaksakan untuk bermain.

Juventus belum dapat menurunkan dua bintang barunya musim ini yaitu Paul Pogba dan Angel Di Maria. Keduanya masih dalam perawatan karena cedera.

AS Roma: Gelandang baru AS Roma, Giorginio Wijnaldum mengalami cedera parah dan akan absen dalam beberapa bulan.

Begitu juga dengan Nicolo Zaniolo yang tidak dapat tampil sektiar satu bulan karena cedera bahu yang dialaminya saat lawan Cremonese.

Kemenangan di dua laga awal bisa memotivasi AS Roma untuk mengakhiri rapor buruk lawan Juventus. Roma tidak pernah menang dalam empat laga terakhir lawan Juve, tiga di antaranya kalah.

Rekor Pertemuan (Head-to-Head)

198 Laga

95 Juventus Menang

55 Imbang

48 AS Roma Menang,

Head to Head Lima Laga Terakhir

09/01/2022 AS Roma 3-4 Juventus (Liga Italia)

17/10/2021 Juventus 1-0 AS Roma (Liga Italia)

06/02/2021 Juventus 2-0 AS Roma (Liga Italia)

27/09/2020 AS Roma 2-2 Juventus (Liga Italia)

01/08/2020 Juventus 1-3 AS Roma (Liga Italia).

Perkiraan Susunan Pemain

Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, Bremer, Sandro; Miretti, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Kostic.

AS Roma: Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Matic, Cristante, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham.

Prediksi Juventus vs AS Roma

Melihat rekor pertemuan terkini dan materi pemain kedua tim, Juventus lebih diunggulkan untuk memenangi laga ini.

