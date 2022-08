6 Fakta Menarik Laga PSS Sleman vs Persebaya Surabaya di BRI Liga 1 Malam Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan PSS Sleman vs Persebaya Surabaya akan hadir di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Sabtu, 27 Agustus 2022. Pertandingan pekan ketujuh BRI Liga 1 ini akan berlangsung mulai 20.30 WIB dengan disiarkan langsung oleh Indosiar.

PSS Sleman baru bangkit dan menang 2-0 atas Persik Kediri. Mereka ada di urutan kesembilan klasemen dengan nilai 8.

Persebaya juga baru bangkit dari tiga hasil buruk dengan mengalahkan PSIS Semarang 1-0. Tim berjulukan Bajul Ijo itu ada di posisi ke-13 klasemen.

Simak sejumlah fakta terkait dengan laga ini:

1. Rekor Pertemuan

Dalam lima pertemuan terakhir, Persebaya Surabaya menang dua kali dan PSS menang tiga kali. Simak rinciannya:

29 Januari 2022 Persebaya 1-0 PSS Sleman

29 September 2021 PSS Sleman 1-3 Persebaya

7 April 2021 PSS Sleman 1-0 Persebaya

29 Oktober 2019 Persebaya 2-3 PSS Sleman

13 Juli 2019 PSS Sleman 2-1 Persebaya.

2. Statistik Pemain Kunci

Perbandingan Tallysson Lucas (PSS) vs Marselino Ferdinan (Persebaya):

Gol: 2 vs 1

Assist: 1 vs 3

Umpan sukses: 155 vs 44

3. Raja Intersep

Gelandang PSS Sleman asal Lebanon, Jihad Ayoub, mencetak tujuh intersep di babak kedua pekan keenam BRI Liga 1, saat PSS mengalahkan Persik Kediri 2-0. Itu merupakan jumlah intersep terbanyak dibnadingkan pemain lain. Pemain 27 ini baru menyumbang satu assist dalam enam laga.

4. Kreator Handal

Ze Valente, gelandang PSS Sleman asal Portugal, merupakan pemain asing paling banyak menciptakan peluang di babak kedua pertandingan BRI Liga 1. Ia sudah menciptakan 11 peluang. Dua peluang itu berubah jadi assist.

5. Sapu Bersih

Pemain Persebaya, Rizky Ridho, merupakan pemain lokal paling banyak melakukan sapuan di babak pertama laga BRI Liga 1, dengan total 14 sapuan. Pemain berusia 20 tahun ini sudah menyumbang satu gol dalam enam laga musim ini.

6. Akurasi Umpan

Hingga pekan keenam BRI Liga 1 2022-2023, Persebaya Surabaya tercatat menjadi tim dengan akurasi umpan tertinggi kedua (80,33 persen).

LIGA1MATCH

Baca Juga: Prediksi PSS Sleman vs Persebaya Surabaya