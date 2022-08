Rekap Hasil BRI Liga 1 Sabtu 27 Agustus: Bali United dan Persebaya Surabaya Menang Tanpa Kebobolan

TEMPO.CO, Jakarta - Tiga pertandingan BRI Liga 1 2022-2023 pekan ketujuh digelar pada Sabtu, 27 Agustus 2022, Bali United dan Persebaya Surabaya meraih kemenangan tanpa kebobolan. Berikut hasil lengkapnya.

Bali United vs Persik Kediri skor 4-0

Bermain di hadapan pendukungnya di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali United tampil mendominasi pertandingan.

Irfan Jaya membuka keunggulan pada menit ke-8. Berikutnya tiga gol dibuat pada babak kedua melalui Ilija Spasojevic (63'), Eber Bessa (70'), Lerby Eliandry (82').

Di laga ini, Persik sebenarnya memiliki sejumlah peluang gol. Namun sejumlah upaya tembakan dari para pemainnya masih gagal menjebol gawang Serdadu Tridatu.

Madura United vs Persikabo 1973 skor 2-1

Madura United kembali ke jalur kemenangan dengan mengalahkan Persikabo 1973, menyusul kekalahan 1-0 di kandang Persis Solo pada laga sebelumnya.

Di laga ini, gol Malik Risaldi pada menit ke-13 membawa Laskar Sappe Kerab unggul sebelum terjadi gol penyama kedudukan oleh Dimas Drajad pada menit ke-43.

Tim tuan rumah kembali unggul setelah Beto Goncalves mencetak gol pada menit ke-62. Gol ini menjadi penentu kemenangan Madura United.

PSS Sleman vs Persebaya Surabaya skor 0-1

PSS Sleman menderita kekalahan kandang ketiga musim ini saat menjamu Persebaya Surabaya 0-1. Laga kandang sebelumnya, mereka takluk di tangan Persib Bandung dengan skor sama.

Saat menghadapi Persebaya di Stadion Maguwoharjo, Sleman, PSS kebobolan pada menit ke-29 oleh Silvio Junior. Gol ini berasal dari sepak pojok Alwi Slamat yang kemudian berhasil disundul Silvio.

Penampilan tim berjuluk Super Elang Jawa ini di kandang sendiri tidaklah apik sejauh musim ini. Dari empat pertandingan, mereka hanya sekali menang saat menjamu Barito Putera pada 13 Agustus lalu. Di laga pembuka yang berlangsung di markas sendiri, mereka dikalahkan PSM Makassar 1-2.

Berbeda dengan catatan laga kandang, mereka tak terkalahkan dalam tiga laga tandang BRI Liga 1 2022-2023 hingga pekan ketujuh ini. Dua kali bermain imbang di markas RANS Nusantara FC 3-3 dan Arema FC 0-0, serta menang sekali di Persik Kediri 2-0.

Jadwal Pertandingan Pekan Ketujuh, Minggu, 28 Agustus 2022

Ada tiga laga yang akan digelar Minggu, yakni Arema FC vs Persija Jakarta, Borneo FC vs Persis Solo, serta Bhayangkara FC vs Persita Tangerang.

Berikut jadwalnya

16.00 WIB Bhayangkara FC vs Persita Tangerang

18.15 WIB Borneo FC vs Persis Solo

20.30 WIB Arema FC vs Persija Jakarta

