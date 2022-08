Jadwal Bola Minggu 28 Agustus 2022: Persija, Tottenham, Real Madrid, Barcelona

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Minggu malam hingga Senin dinihari WIB, 29 Agustus 2022, akan menampilkan rangkaian pertandingan BRI Liga 1, Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, Liga Prancis, dan Liga Jerman. Banyak laga menarik yang akan tersaji.

Inilah jadwal lengkapnya:

BRI Liga 1

Jadwal BRI Liga 1 memasuki pekan ketujuh. Hari ini ada tiga laga yang akan berlangsung, dua di antaranya disiarkan Indosiar. Simak selengkapnya:

16:00 Bhayangkara FC vs Persita Tangerang (Indosiar)

18:15 Borneo FC vs Persis Solo (Vidio)

20:30 Arema FC vs Persija Jakarta (Indosiar).

Liga Inggris

Liga Inggris memasuki pekan keempat. Malam ini ada laga Nottingham Forest vs Tottenham Hotspur yang akan disiarkan langsung SCTV.

Inilah jadwal lengkapnya, yang disiarkan Vidio:

20:00 WIB Aston Villa vs West Ham

20:00 WIB Wolverhampton vs Newcastle

22:30 WIB Nottingham Forest vs Tottenham (SCTV).

Liga Italia

Jadwal Liga Italia memasuki pekan ketiga. Malam ini antara lain ada laga Fiorentina vs Napoli. Simak jadwal selengkapnya (live Bein Sport):

23:30 WIB Salernitana vs Sampdoria

23:30 WIB Hellas Verona vs Atalanta

01:45 WIB Lecce vs Empoli

01:45 WIB Fiorentina vs Napoli.

Liga Spanyol

Liga Spanyol mulai memasuki pekan ketiga. Pada malam nanti ada aksi Real Madrid dan barcelona di laga berbeda, yang disiarkan Bein Sport. Simak selengkapnya:

22:30 WIB Getafe vs Villarreal.

00:30 WIB Barcelona vs Real Valladolid

03:00 WIB Espanyol vs Real Madrid.

Liga Jerman

Liga Jerman sudah memasuki pekan keempat. Malam ini ada dua laga yang akan berlangsung. Simak jadwal selengkapnya, yang akan disiarkan Mola TV:

20:30 Koln vs VfB Stuttgart

22:30 Werder Bremen vs Eintracht Frankfurt.

Liga Prancis

Liga Prancis memasuki pekan keempat. PSG termasuk yang akan bermain. Simak jadwalnya:

22.05 Reims vs Lyon

01.45 PSG vs Monaco.

