Rekap Hasil BRI Liga 1: Borneo FC vs Persis Solo 2-1, Bhayangkara FC vs Persita 2-3

Jadwal Malam Ini: 20:30 Arema FC vs Persija Jakarta (Indosiar).

Hasil Borneo FC vs Persis Solo 2-1 ini membuat tim berjuluk Pesut Etam naik ke puncak klasemen sementara BRI Liga 1 2022-2023.

Hasil BRI Liga 1: Borneo FC vs Persis Solo 2-1, Hardianto Cetak Gol Kemenangan

Pertandingan Bhyangkara FC vs Persita Tangerang pada pekan ketujuh BRI Liga 1 2022-2023, Minggu, sempat ditunda karena hujan deras.

Hasil BRI Liga 1: Laga Bhayangkara FC vs Persita Tangerang, Skor Akhir 2-3

Saat pertandingan BRI Liga 1 pekan ketujuh antara Bhayangkara FC vs Persita Tangerang dihentikan, kedudukan sementara 1-2 untuk tim tamu.

BRI Liga 1: Laga Bhayangkara FC vs Persita Tangerang Ditunda karena Hujan Deras

Simak prediksi Borneo FC vs Persis Solo yang akan hadir pada pekan ketujuh BRI Liga 1, Minggu, 28 Agustus 2022.

Prediksi Borneo FC vs Persis Solo di Ajang BRI Liga 1 Pekan Ketujuh Minggu 28 Agustus 2022

Jadwal Bhayangkara FC vs Persita Tangerang akan hadir pada pekan ketujuh BRI Liga 1, Minggu, 28 Agustus 2022. Simak prediksinya.

BRI Liga 1 Minggu Sore Ini, 28 Agustus 2022: Prediksi Bhayangkara FC vs Persita Tangerang

Jadwal BRI Liga 1 pekan ketujuh Minggu hari ini akan menghadirkan laga Arema FC vs Persija Jakarta. Simak prediksinya.

Prediksi Arema FC vs Persija Jakarta di BRI Liga 1 Pekan Ketujuh Minggu Malam, Live Indosiar

Rekap Hasil dan Klasemen Liga Italia: Juventus vs AS Roma 1-1, AC Milan vs Bologna 2-0

Rekap Hasil dan Klasemen Liga Italia: Juventus vs AS Roma 1-1, AC Milan vs Bologna 2-0

Hasil Liga Italia pada Sabtu malam, 27 Agustus 2022: Juventus vs AS Roma 1-1 dan AC Milan vs Bologna 2-0. Simak klasemennya.

Baca Selengkapnya