Hasil Liga Inggris: Nottingham vs Tottenham 0-2, Harry Kane Cetak Brace

TEMPO.CO, Jakarta - Tottenham Hotspur membawa pulang tiga poin saat bertandang ke markas Nottingham Forest dalam laga lanjutan pekan keempat Liga Inggris, Ahad malam, 28 Agustus 2022. Bermain di Stadion City Ground, duel Nottingham Forest vs Tottenham Hotspur berakhir dengan skor 0-2.

Dua gol Spurs diborong oleh striker Harry Kane yang dicetak pada menit kelima dan ke-81. Kane punya peluang mencetak tiga gol namun eksekusi penalti pada menit 56 berhasil digagalkan kiper Dean Henderson.

Kedua kesebelasan bermain terbuka pada menit pertama. Tottenham berhasil membuka keunggulan lebih dulu setelah lewat gol Harry Kane yang memanfaatkan umpan akurat dari Kulusevski. Tendangan mendatar pemain Inggris itu gagal diantisipasi Dean Henderson.

Nottingham terus melakukan perlawanan. Tim yang baru promosi ke Liga Inggris ini punya peluang emas pada menit 20, tapi tendangan dari pemain Nottingham hanya melewati tipis di atas mistar gawang Spurs yang dikawal Hugo Lloris.

Sepanjang pertandingan kedua kesebelasan bermain saling menyerang. Tercatat, tuan rumah melepaskan 17 kali tembakan, tapi hanya satu yang akurat ke arah gawang.

Sementara Spurs tampil lebih baik dengan menembak 18 kali ke arah gawang dengan 7 diantaranya tepat ke sasaran. Salah satunya satu gol yang tercipta lagi di babak kedua.

Usai laga, Harry Kane mengatakan sangat senang dengan sumbangan dua golnya. "Ini kemenangan tandang yang bagus kendati kami tidak dalam kondisi terbaik. Kami tidak bisa menahan permainan lawan, tapi bisa mengambil peluang," ujarnya mengutip situs Premier League.

Sedangkan manajer Spurs, Antonio Conte, menilai permainan berjalan begitu ketat. Ia mengatakan dukungan suporter Nottingham membuat permainan anak asuhnya berjalan tidak maksimal. "Ada banyak kebisingan di sekitar lapangan, bermain di sini tidak mudah dengan para penonton yang ikut memberikan perlawanan," kata Conte.

Manajer asal Italia itu menilai permainan Jesse Lingard dan kawan-kawan amat bagus. "Forest tim yang bagus. Tidak mudah melakukannya, datang ke sini dan dapatkan tiga poin," ujarnya.

Atas hasil itu, Tottenham Hotspur kini berada di posisi ketiga klasemen Liga Inggris dengan meraih 10 poin. Sedangkan Nottingham Forest merosot ke peringkat 14 dengan empat poin.

Hasil Liga Inggris Ahad, 28 Agustus 2022

- Nottingham Forest vs Tottenham 0-2

- Aston Villa vs West Ham 0-1

- Wolves vs Newcastle 1-1

Baca: Bursa Transfer: Manchester United Naikkan Tawaran untuk Antony, Kesepakatan dengan Ajax Hampir Tercapai