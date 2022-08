Rekap dan Klasemen BRI Liga 1 Usai Persija Jakarta Menang

TEMPO.CO, Jakarta - Persija Jakarta berhasil meraih tiga poin kala bertandang ke markas Arema FC dalam laga lanjutan BRI Liga 1 pekan ketujuh. Tim asuhan Thomas Doll ini menang dengan skor tipis 1-0 atas Arema FC pada Ahad, 28 Agustus 2022.

Satu-satunya gol yang tercipta di laga itu datang dari Michael Krmencik pada menit 45. Atas hasil itu, Persija Jakarta langsung naik ke posisi lima besar. Tim berjuluk Macan Kemayoran ini menempati peringkat kelima dengan 14 poin. Sementara Arema FC harus puas berada di posisi sembilan dan mencatat 10 poin.

Pertandingan BRI Liga 1 pekan ketujuh tidak hanya menyajikan duel Arema FC vs Persija Jakarta saja. Ada dua laga lainnya, yakni Borneo FC vs Persis Solo yang berakhir dengan skor 2-1 dan Bhayangkara FC vs Persita Tangerang ditutup dengan kedudukan 2-3.

Persis Solo sempat unggul lebih dahulu lewat gol Althaf Alrizky pada menit 36. Borneo membalikkan keadaan lewat gol Jonathan Bustos (menit ke-41) dan Ahmad Hardianto (59).

Kemenangan kelima secara beruntun ini membuat Borneo FC kian kokoh di puncak klasemen. Mereka mengemas nilai 18 dari 7 laga, unggul dua angka dari Madura United. Persis Solo gagal menjaga tren positif setelah menang dalam dua laga sebelumnya. Mereka ada di posisi ke-15 dengan nilai 6 mengutip situs Liga Indonesia Baru.

Sementara laga Bhayangkara FC vs Persita di Stadion Wibawa Mukti, Bekasi sempat ditunda selama 2x30 menit karena hujan deras yang menyebabkan lapangan tergenang.

Gol Bhayangkara FC dalam laga ini dicetak oleh Youssef Ezzejjari (menit 32 dan 75). Sedangkan gol-gol Persita datang dari Ramiro Fergonzi (23) dan Wildan Ramdhani (51 dan 63).

Hasil ini membuat Persita naik ke peringkat empat klasemen sementara Liga 1 2022-2023 dengan raihan 15 poin. Sedangkan Bhayangkara FC turun ke urutan 11 dengan koleksi 8 poin.

Rekap Hasil dan Jadwal BRI Liga 1 Pekan ketujuh

Sabtu, 27 Agustus 2022

Bali United vs Persik Kediri 4-0

Madura United vs Persikabo 1973 2-1

PSS Sleman vs Persebaya Surabaya 0-1

Minggu, 28 Agustus 2022

Bhayangkara FC vs Persita Tangerang 2-3

Borneo FC vs Persis Solo 2-1

20:30 Arema FC vs Persija Jakarta 0-1

Senin, 29 Agustus 2022

15:30 Dewa United vs PSIS Semarang (Indosiar)

16:00 Rans Nusantara FC vs Barito Putera (Vidio)

20:00 PSM Makassar vs Persib Bandung (Indosiar).

Klasemen BRI Liga 1 pekan ketujuh hingga Ahad, 28 Agustus 2022

Baca Juga: Hasil BRI Liga 1: Laga Bhayangkara FC vs Persita Tangerang, Skor Akhir 2-3