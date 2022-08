Thomas Doll Cetak Sejarah Usai Persija Jakarta Menang dari Arema FC

TEMPO.CO, Jakarta - Pelatih Persija Thomas Doll menyatakan kemenangan 1-0 atas tuan rumah Arema FC pada pertandingan di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang pada Ahad, 28 Agustus 2022 menjadi awal baru bagi Persija Jakarta.

Usai laga yang berjalan di Stadion Kanjuruhan, Thomas Doll menyatakan kemenangan tersebut merupakan yang pertama bagi Persija dalam 19 tahun terakhir di kandang Arema FC. “Ini adalah kemenangan sejak 19 tahun terakhir. Kami sudah melihat perkembangan tim, ini merupakan awal Persija yang baru,” ujar pelatih asal Jerman ini.

Doll menjelaskan perkembangan yang sangat menjanjikan tersebut terlihat dari kemampuan skuad Macan Kemayoran saat bertahan dengan baik. Tim tuan rumah melancar sejumlah serangan menjelang laga berakhir dan mendapat dukungan penuh dari sekitar 38.000 penonton di stadion.

Menurut dia, perkembangan yang menjanjikan juga ditunjukkan dengan banyaknya pemain muda yang ikut bertanding sejak menit awal. Para pemain muda dinilai sudah bisa menunjukkan kemampuan maksimal dan memberikan penampilan terbaik.

“Sejak pertandingan terakhir sampai sekarang tim sudah bisa belajar bagaimana mereka bertahan. Banyak pemain muda yang ikut bertanding sejak menit awal, tapi sudah bisa menampilkan yang terbaik,” ujar Thomas Doll.

Ia menilai kedua tim bermain habis-habisan namun pada akhirnya Persija yang menang berkat gol semata wayang yang dicetak pemain asal Republik Cek, Michael Krmencik pada menit ke-45.

“Kami mencetak gol pada menit akhir babak pertama, biarpun sebenarnya kami jarang sekali mencetak gol melalui serangan balik. Namun itu penyelesaian yang sangat bagus dari Krmencik,” kata dia.

Sementara itu, pemain Persija Jakarta Rio Fahmi menyatakan pertandingan berjalan amat sulit karena harus bermain di hadapan puluhan ribu pendukung Arema FC. Namun, ia bersama rekan-rekannya mampu bekerja keras dan mengamankan tiga poin.

“Tim kami bisa menang. Ini pertandingan sulit karena bermain tandang di hadapan ribuan pendukung Arema FC. Kami bekerja sangat keras untuk bisa mengamankan tiga poin,” tutur Rio. Persija Jakarta pun akhirnya bisa memutus rekor buruk selama 19 tahun kala bermain di kandang Arema FC.

Hasil BRI Liga 1 pekan ketujuh, Ahad, 28 Agustus 2022

- Bhayangkara FC vs Persita Tangerang 2-3

- Borneo FC vs Persis Solo 2-1

- Arema FC vs Persija Jakarta 0-1

