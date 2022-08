Hasil Liga Prancis: PSG vs Monaco 1-1, Gol Penalti Neymar Selamatkan Juara Bertahan dari Kekalahan

Hasil Liga Spanyol: Espanyol vs Real Madrid 1-3, Karim Benzema Borong 2 Gol

Hasil BRI Liga 1 pekan ketujuh Minggu, 28 Agustus: Borneo FC vs Persis Solo 2-1 dan Bhayangkara FC vs Persita Tangerang 2-3.

Rekap Hasil BRI Liga 1: Borneo FC vs Persis Solo 2-1, Bhayangkara FC vs Persita 2-3

Rekap Hasil dan Klasemen Liga Italia: Juventus vs AS Roma 1-1, AC Milan vs Bologna 2-0

Rekap Hasil dan Klasemen Liga Italia: Juventus vs AS Roma 1-1, AC Milan vs Bologna 2-0

Hasil Liga Italia pada Sabtu malam, 27 Agustus 2022: Juventus vs AS Roma 1-1 dan AC Milan vs Bologna 2-0. Simak klasemennya.

Baca Selengkapnya