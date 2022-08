Hasil Liga Spanyol: Espanyol vs Real Madrid 1-3, Karim Benzema Borong 2 Gol

Espanyol (4-2-3-1): Benjamin Lecomte; Oscar Gil, Fernando Calero, Leandro Cabrera, Brian Olivan; Edu Exposito/Dani Gomez (89), Vinicius Souza/Keidi Bare (69); Ruben Sanchez, Sergi Darder, Javier Puado/Nico Melamed (78); Joselu. Pelatih: Diego Martinez.

Fakta Menarik Laga Espanyol vs Real Madrid

Memasuki babak kedua, Los Merengues mendapatkan sejumlah peluang melalui Karim Benzema dan Rodrygo Goes yang masuk menggantikan Federico Valverde. Di sisi lain, Espanyol masih mampu menjaga pertahanannya sembari sesekali melakukan serangan balik.

Pada menit ke-43 publik tuan rumah bergemuruh setelah Joselu berhasil mencetak gol penyama kedudukan. Babak pertama pertandingan Espanyol vs Real Madrid pun berakhir dengan skor sama kuat 1-1.

